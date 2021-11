Viterbo, bambino ucciso in casa con una coltellata alla gola. Le urla della madre. Il papà, sospettato dell'omicidio, è piantonato in ospedale | Foto

16 novembre 2021 a

a

a

E' piantonato in ospedale Mirko Tomkow, il muratore di 44 anni sospettato di aver ucciso il figlio Mathias, 10 anni, con una coltellata alla gola nel primo pomeriggio di martedì 16 novembre in un appartamento al secondo piano di Stradone Fazi a Cura di Vetralla (Viterbo). E' in stato di fermo con l'ipotesi di omicidio volontario. I vigili del fuoco che sono entrati nell'appartamento poco prima delle 16 lo hanno trovato privo di sensi all'interno. In un'altra stanza c'era il figlio ferito mortalmente alla gola. La madre del piccolo, Mariola Rapaj, domestica albanese di 35 anni è arrivata sul posto quando ormai era troppo tardi. Il suo piccolo già non c'era più. Le sue urla hanno squarciato il silenzio di quella strada a Cura di Vetralla. Poi la donna, sotto choc, è stata trasferita in una struttura sanitaria dove viene tenuta sotto sedativi.

x 1 / 15

I vigili del fuoco erano arrivati in quella palazzina di Cura perché qualcuno li aveva chiamati per il forte odore di gas. Pare che nell'appartamento ci fosse una fuga. Ma quando sono entrati, i pompieri hanno trovato il corpicino senza vita del piccolo che frequentava la scuola elementare di Vetralla. Secondo una primissima ricostruzione - ma gli accertamenti sono ancora in corso - il muratore si è allontanato da un ospedale romano dove era ricoverato perché positivo al Covid. Poi nel primo pomeriggio, quando la mamma del piccolo si è allontanata per delle commissioni, è riuscito in qualche modo a farsi aprire dal piccolo. Non avrebbe potuto entrare in quella casa perché il gip di Viterbo aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla ex compagna per una storia di maltrattamenti. Una volta dentro l'uomo avrebbe portato a termine il suo piano. Ora è stato trasportato a Belcolle e i carabinieri e il magistrato di turno, il dottor D'Arma, probabilmente lo ascolteranno nelle prossime ore.

Bimbo ucciso con una coltellata alla gola. Fermato il padre che ora è in ospedale con il Covid

Si tratta in qualche modo di una tragedia annunciata. Infatti in quella strada, da quello che si è appreso, i vicini avevano sentito più volte litigi provenienti da quell'appartamento. Litigi che erano stati alla base del provvedimento di allontanamento.

Bambino morto in casa. Tragedia a Vetralla. Preso il presunto assassino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.