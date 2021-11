Viterbo, bambino ucciso con coltellata alla gola. Il padre fermato è in ospedale con il Covid

16 novembre 2021 a

Tragedia a Cura di Vetralla, in provincia di Viterbo, dove un bimbo di 10 anni è stato trovato morto nella propria abitazione:. Secondo una prima ipotesi che deve essere confermata dalle indagini, a colpirlo mortalmente con un fendente alla gola il padre, 44enne polacco vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, che aveva avuto il piccolo dalla ex compagna albanese.

Secondo l'ipotesi sulla quale lavorano gli inquirenti il 44enne, che era ricoverato a Roma perché positivo al Covid, si sarebbe allontanato dall'ospedale per raggiungere l'abitazione della ex compagna in Stradone Fazi a Cura di Vetralla. lì una volta solo in casa con il bambino avrebbe ferito a morte il piccolo con una coltellata alla gola per poi aprire il gas e suicidarsi. Sono stati i vigili del fuoco a scoprire tutto quando poco prima delle 16 sono intervenuti chiamati dai vicini allarmati dall'odore del gas. Il corpo del piccolo, ormai senza vita, era sul letto. Vicino, privo di sensi, il padre che è stato portato in ospedale e fermato. Per ora è lui il principale sospettato dell'omicidio.

La madre del bimbo che in un primo tempo era stata data per ferita, come chiarito dal comandante provinciale dei carabinieri colonnello Antonazzo sul posto è arrivata a casa in un secondo tempo, trovando il figlio senza vita. Illesa, è sotto choc. Al momento i carabinieri hanno forti sospetti sul padre della vittima che aveva il divieto di avvicinamento alla casa per dei presunti maltrattamenti avvenuti nei mesi scorsi. Le indagini sono in corso sotto il coordinamento della procura di Viterbo. Da quello che sembra i liti tra i due ex erano piuttosto frequenti e l'uomo non aveva accettato la fine della relazione. Su di lui prendeva un provvedimento del gip di Viterbo che gli impediva di avvicinare la donna e il figlio. Ma ieri pomeriggio i carabinieri l'hanno trovato in quella casa.

