Viterbo, bambino morto in casa: la madre ferita grave. Tragedia in un appartamento di Vetralla. Preso il presunto assassino: è il padre

16 novembre 2021 a

Tragedia a Vetralla (Viterbo). Una donna con un bambino di 8 anni, pare madre e figlio, sono stati trovati feriti in un appartamento in via Luzi 6. Il bambino, da quello che si è appreso, è morto. La donna è in gravi condizioni. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco che erano arrivati sul posto per una presunta fuga di gas. Sul posto anche il 1118 e i carabinieri che stanno dando la caccia all'uomo sospettato di quello che sembra un presunto omicidio. L'area è cinturata e si è alzato in volo un elicottero. Da quello che si è appreso il presunto assassino è stato catturato: si tratta del padre del bambino.

- IN AGGIORNAMENTO-

