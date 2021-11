Viterbo, Covid. Tamponi negativi, riprendono le elezioni nella scuola primaria di Nepi. Il sindaco contro i no Vax

15 novembre 2021 a

a

a

Tutti negativi i tamponi e da domani, martedì 15 novembre, a Nepi tornano in classe tutti gli alunni della scuola primaria. A riferirlo è il sindaco Franco Vita che in serata ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook. Non tutte le famiglie hanno aderito alla campagna di tamponi a carico del Comune che è stata organizzata, in collaborazione con Pharmanepi, nelle giornate di domenica 14 e lunedì 15 novembre. In ogni caso tutti coloro che hanno effettuato i test sono risultati negativi.

Buona sera . Oggi pomeriggio si sono conclusi i test antigenici organizzati dal Comune per gli alunni della scuola... Pubblicato da Vita Franco su Lunedì 15 novembre 2021

Questo il messaggio del sindaco: "Si sono conclusi i test antigenici organizzati dal Comune per gli alunni della scuola primaria, già messi in quarantena. Non tutti i genitori hanno usufruito della disponibilità dell’amministrazione comunale, infatti questi per sottoporre a tampone i loro figli si sono rivolti ad altri laboratori. Comunque una buona notizia: di quelli che hanno scelto la disponibilità del Comune nessuno è risultato positivo al Covid . Pertanto da domani le lezioni riprenderanno regolarmente per tutte le classi della scuola primaria". La scorsa settimana, dopo che c'erano stati dei casi di positività al Covid il sindaco aveva deciso di chiudere la mensa scolastica per fermare eventuali catene di contagio.

Ticket non pagati. La Asl stana i furbetti: centinaia di avvisi in arrivo

Nel post Franco Vita ha un pensiero anche per chi ha deciso di non vaccinarsi: "Con riferimento ai casi di persone del nostro Comune risultate positive al Covid negli ultimi giorni mi viene riferito che si tratta di gruppi familiari con la presenza di persone no vax . Non voglio fare polemica, ma se si sceglie di non vaccinarsi, ritengo che è obbligo di attenersi a tutte le prescrizioni anti Covid per rispetto degli altri".

Scuole dell'infanzia chiuse a Carbognano e Gallese. Al via i tamponi per gli alunni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.