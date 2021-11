Viterbo, bollettino di lunedì 15 novembre. Diciannove contagi e sei guariti

15 novembre 2021 a

a

a

Diciannove casi accertati di positività al Covid-19 sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 5 a Viterbo, 3 a Orte, 2 Fabrica di Roma, 1 a Capranica, 1 a Carbognano, 1 a Gallese, 1 a Marta, 1 a Nepi, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Sutri, 1 a Tarquinia, 1 a Vetralla.

Coronavirus, 48 nuovi casi, 10 solo a Carbognano. I guariti sono 23

Dei casi odierni: 15 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 4 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Il Team prosegue, anche in queste ore, a mettere in campo tutte le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 17978.

Coronavirus, su 629 contagiati 133 hanno meno di 12 anni

Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione dal Covid-19 di 6 pazienti residenti nei seguenti comuni: 3 a Orte, 1 a Canino, 1 a Sutri, 1 a Viterbo. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 7 sono attualmente ricoverate presso una struttura Covid extra Asl, 15 sono ricoverate presso l’ospedale di Belcolle, 643 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 16850 il numero delle persone negativizzate, 463 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 215330 tamponi, 345 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 23222.

Coronavirus, 35 nuovi casi e 12 guariti nelle ultime 24 ore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.