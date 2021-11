Viterbo, auto finisce in una scarpata. Donna ferita e portata a Belcolle

15 novembre 2021 a

Una donna ferita, e trasportata in ambulanza all'ospedale di Belcolle, in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 9, lungo la strada provinciale Tuscanese, all'altezza del km 14.

Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto, con la donna al volante, è uscita di strada finendo in una scarpata. La donna, come detto, è rimasta ferita e portata in ambulanza dai sanitari del 118 all'ospedale di Viterbo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno soccorso la donna estraendola dalle lamiere dell'auto, e i vigili urbani per effetturare i rilievi dell'incidente.

IN AGGIORNAMENTO

