Viterbo, tentato suicidio. Donna minaccia di gettarsi dal quinto piano di una palazzina. Paura a Civita Castellana: donna salvata da vigili del fuoco e carabinieri

Attimi di paura nella serata di domenica 14 novembre a Civita Castellana. Una donna di 38 anni ha minacciato di gettarsi dal balcone della propria abitazione e per circa un paio d'ore si sono vissuti momenti di angoscia in via Marinetti.

I vigili del fuoco sono stati chiamati dai sanitari del 118 che erano sul posto. Quando sono arrivati sul posto la donna, 38enne, minacciava di gettarsi dal quinto piano della palazzina. Quando sono giunti sul posto i vigili si sono immediatamente resi conto che bisognava fare in fretta. La donna infatti era aveva scavalcato il parapetto ed era appesa con le mani al balcone. Rischiava di cadere nel vuoto da un momento all'altro. I pompieri dunque hanno deciso di operare in autonomia senza attendere l'autoscala da Viterbo. Due vigili del fuoco e un carabinieri si sono portati in questo balcone passando in un altro balcone vicino e sono riusciti a portare la donna all'interno.

Sul finale dell'intervento la signora ha manifestato la volontà di essere salvata e i due pompieri e il carabiniere hanno speso tutte le loro forze per tirarla su e metterla in sicurezza. La donna è stata affidata poi alle cure dei sanitari del 118: era sotto choc e molto turbata.

