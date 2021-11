Viterbo Covid, scuole dell'infanzia chiuse a Carbognano e Gallese. Al via i tamponi per gli alunni

15 novembre 2021 a

Emergenza Covid, dopo il cluster che è scoppiato nella scuola elementare nei giorni scorsi con diversi alunni positivi altri in quarantena a Carbognano il Comune ha deciso di chiudere da oggi 15 novembre e per tutta la settimana sia la scuola dell'infanzia che la mensa. A darne notizia è il sindaco Agostino Gasbarri tramite un post su Facebook: "Si avvisa che da lunedì 15 (novembre) e per tutta la settimana la scuola dell'infanzia resterà chiusa così come il servizio mensa, a riguardo sarà emessa a breve apposita ordinanza. La scuola primaria resterà invece aperta e nella giornata di lunedì si effettueranno tamponi molecolari a tutti i ragazzi in modo da tracciare in maniera il più possibile precisa la diffusione del virus. I dettagli operativi, le modalità di effettuazione dei tamponi saranno comunicati dalla scuola alle famiglie dei ragazzi. I tamponi saranno disponibili anche per i ragazzi attualmente in quarantena. L'orario delle lezioni sarà dalle 8.30 alle 13.30. Il servizio scuolabus sarà regolare".

Con un successivo post il sindaco ha poi specificato le modalità per accedere ai tamponi: "È stato consegnato a tutte le famiglie interessate un modulo di adesione per l effettuazione di un tampone molecolare ai ragazzi della scuola primaria. Il test sarà svolto lunedì mattina, è gratuito, sarà effettuato direttamente a scuola da personale Asl, è importante, vista la situazione, che tutti aderiscano allo screening. Saranno monitorati anche tutti i ragazzi che si trovano già in quarantena. Le modalità operative saranno comunicate dalla scuola direttamente alle famiglie. Ringrazio la Asl per questa opportunità".

Anche a Gallese è stata chiusa la scuola dell'infanzia. In questo caso il sindaco Danilo Piersanti ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura in via precauzionale - vista l'emergenza in atto - per le giornate di lunedì 15 e martedì 16 novembre.

