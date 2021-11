Viterbo, ladri nei parcheggi dei supermercati. Allarme del Comune di Orte: ecco come avvicinano le vittime

15 novembre 2021 a

a

a

Un nuovo allarme furti lanciato nella Tuscia. Questa volta non si tratta di topi di appartamento o bande di stranieri. Vittime dei furti questa volta sono i clienti dei supermercati derubati nei parcheggi degli stessi. I furti per adesso si sono concentrati, tutti negli ultimi giorni, nella zona di Orte e a lanciare l'allarme è l'amministrazione comunale che ha pubblicato un messaggio sul profilo Facebook dell'ente per mettere in guardia i cittadini.

⚠️⚠️ Si ha notizia che nei parcheggi di alcuni supermercati di Orte sono... Pubblicato da Comune di Orte Informa su Domenica 14 novembre 2021

Da quello che sembra negli ultimi giorni sono stati segnalati degli strani furti. I ladri si presentano con la faccia buona con l'intenzione di prestare aiuto: il cliente si fida e in un attimo si ritrova derubato. Come? Alcune persone bussano al finestrino delle auto che stanno entrando o escono dal parcheggio. "Le sono caduti dei soldi in terra". A quel punto il malcapitato, o malcapitata, apre lo sportello e i ladri portano via quello che possono con un'azione fulminea: borse soprattutto. Questo il messaggio di allerta pubblicato sul profilo del Comune di Orte: "Si ha notizia che nei parcheggi di alcuni supermercati di Orte sono stati registrati furti, in particolare con sottrazione di borse. I fatti reato sono avvenuti con l’avvicinamento da parte di sconosciuti, di persone che appena uscite dai negozi erano intente a risalire in auto. I malfattori, bussando sul finestrino dell’autovettura, fanno notare che sono caduti soldi in terra, probabilmente predisposti da loro stessi.Il malcapitato in buona fede, nell’atto di raccogliere i soldi, viene derubato della borsa". Dunque l'appello ai cittadini a segnalare ogni presenza o movimento sospetto: "Prestate la massima attenzione e denunciate alle autorità competenti".

Incubo ladri, i cittadini organizzano le ronde. Donna minacciata dai malviventi: indagano i carabinieri

Quello di Orte è solo l'ultimo allarme in ordine di tempo lanciato nei giorni scorsi dove, specie nell'area di Corchiano, è scattata la psicosi dei ladri con il Comune che è stato costretto a chiedere e ottenere dal Prefetto un aumento dei controlli.

Furti, la banda degli albanesi aveva puntato la Tuscia: 3 in carcere | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.