Viterbo, facchino morto a 41 anni. I funerali di Roberto Ubaldi "Baffino" al Santuario di Santa Rosa | Foto

"Per me sei e sei stai un fratello, un amico, un sostegno, un punto di riferimento. Impossibile da dimenticare neanche per un attimo. Baffino nel cuore sempre". Il presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa esprime così il dolore per la morte, a soli 41 anni, del facchino Roberto Ubaldi, per tutti Baffino, che si è dovuto arrendere a un male incurabile. I funerali sono fissati per oggi alle 14.30 al Santuario di Santa Rosa: “Daremo l’ultimo saluto al nostro Roberto - dicono dal Sodalizio dei facchini - con i nostri simboli ed un picchetto in divisa, quella divisa che ha tanto amato ed onorato. Rosa ti accoglierà con amore e benevolenza, per presentarti al cospetto del Padre Celeste”.

E' stato il Sodalizio con un messaggio pubblicato sul profilo Facebook: “Le notizie che sai che, purtroppo, devono arrivare, ma fino all’ultimo momento speri che non giungano mai. Dopo una lunga ed estenuante lotta contro un male inesorabile, Roberto ‘Baffino’ Ubaldi ci ha lasciati. Il cuore a pezzi, lacrime e profonda tristezza sui volti di tutti quelli come noi che gli hanno voluto bene, che hanno amato la sua allegria, il suo carattere gioviale e scherzoso, da vero re degli amici”.

Roberto Ubaldi era entrato nel Sodalizio nel 2011 insieme a un gruppo di amici: “Ha conquistato subito tutti con la sua simpatia: con quei baffetti che da subito gli hanno valso il nomignolo di Baffino”, ricordano ancora i facchini, che aggiungono: “Sempre presente e disponibile in tutte le attività del Sodalizio, con grande spirito di abnegazione ed entusiasmo inesauribile, Roberto era diventato un punto di riferimento, ed ora che ci è stato tolto ci sentiamo tutti un po’ smarriti”.

Roberto Ubaldi lascia una moglie, Ilaria, e una figlia piccola, Sara. Attorno alle quali, “in questo momento di profondo dolore”, si stringono tutti i componenti del Sodalizio, che esprimono vicinanza anche alla mamma Marina , al fratello Aldo e a tutti i familiari”.

