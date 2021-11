Viterbo, vandali nel paese delle fiabe. Deturpato il murale a Sant'Angelo di Roccalvecce

15 novembre 2021 a

a

a

Vandali in azione nel paese delle fiabe. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 novembre alcuni ignoti hanno vandalizzato un murale a Sant'Angelo di Roccalvecce realizzato da Ilaria Meli e dedicato a Mulan. A darne notizia è l'associazione Acas con una nota di Gianluca Chiovelli: "Questa notte un vigliacco (o un gruppo di vigliacchi) ha vandalizzato, a Sant’Angelo, l’opera di Ilaria Meli dedicata a Mulan. Nella notte, poiché i vigliacchi agiscono sempre al coperto. Personalmente m'interessa poco chi sia stato. M’interessa ancor meno capire se si tratti d’una ragazzata o d’un atto premeditato, eguali a molti altri."

Il paese delle fiabe lasciato nel degrado. Viaggio a Sant'Angelo di Roccalvecce

"Ciò che conta - l'essenza del gesto e dell'evento - sta in questo: qui si ha sempre la sensazione di vivere in una terra di nessuno. A questi gesti, peraltro, siamo abituati. Dal 27 novembre 2017 a oggi, il nostro cammino si è rivelato una via crucis. Alle difficoltà immense nel portare avanti un progetto con pochissimi soldi, in una terra lontana dai centri di potere, estranea a veri movimenti culturali, si sono aggiunti ostruzionismi, boicottaggi, tentativi di scoraggiare il rinnovamento, la valorizzazione, l'apertura. Non siamo nella vecchia Corleone, ma solo perché, finora, non si è sparato. Tecnicamente siamo in una terra di mafiosi, ignoranti omertosi e cialtroni. Non si è creato il progetto per prendere gli applausi. Mai avrei creduto, tuttavia, di entrare in questo grottesco tunnel di stupidità e ottusità generali", continua.

Guerra dei murales nel paese delle fiabe

"Nel 2021 i delinquenti hanno ancora la mano libera e sono tutelati, beati loro - conclude - A noi restano i cocci, il menefreghismo e gli insulti. Siamo, tuttavia, consapevoli di essere nel giusto e che la nostra opera vincerà, nel tempo. Le difficoltà non spaventano. Chi ha interesse nella bellezza e nella cultura, però, deve darsi una svegliata e cominciare a esporsi invece di accontentarsi di piccole recite e formali solidarietà. La bellezza vanterà la vittoria solo grazie a tutti coloro che la amano e la proteggono. E, ne sono sicuro, chiunque abbia profanato la bellezza pagherà, in un modo o nell’altro. Perché la bellezza è l'espressione del Divino".

La favola di Sant'Angelo di Roccalvecce finisce in tribunale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.