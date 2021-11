Viterbo, pochi alberi e zero isole pedonali. Città dei papi sempre meno green

Massimiliano Conti 15 novembre 2021 a

Sempre più giù, sempre meno green. Dall’ultimo rapporto Ecosistema urbano realizzato da Legambiente insieme ad Ambiente Italia, pubblicato dal Sole 24 Ore, Viterbo esce nuovamente con le ossa rotte: 83° posto in Italia (con un punteggio pari al 43.5%), su un totale di 105 comuni capoluogo, e con 12 posizioni perse rispetto allo scorso anno. Insomma, l’era della transizione ecologica nella città dei papi, dei mezzi pubblici semivuoti e le 77 auto ogni cento abitanti (tasso di motorizzazione più alto del Lazio e tra i più alti in Italia), non è ancora iniziata.

L’indagine si basa su 18 parametri raggruppati in 5 macro aree (aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente). A salvare Viterbo è solo l’aria - già sbandierata ai quattro venti dal sindaco Arena lo scorso anno - che nonostante il traffico resta tra le più pulite del Paese, forse in virtù della scarsa presenza di industrie sul proprio territorio: zero giorni di superamento dei valori di ozono, concentrazione di pm 10 pari a 17 microgrammi per metro cubo (11° posto in Italia) e biossido di azoto a 15 microgrammi per metro cubo (13° posto). Le note dolenti iniziano con l’indicatore dell’ambiente: Viterbo è ultima in classifica per isole pedonali (zero metri quadri per abitante), 95esima per uso efficiente del suolo, 92esima per numero di alberi di proprietà pubblica (4,6 per ogni abitante: e con il taglio dei pini a piazzale Gramsci le cose peggiorano), 49esima per verde urbano (25 metri quadri per abitante) e 22esima per solare pubblico: la potenza dei pannelli installati su edifici pubblici è di 7,1 kw. Ma su quest’ultimo fronte si compensa con gli impianti fotovoltaici privati (a terra), tipo quello in via di realizzazione a Ferento, e non è una buona notizia.

Non vanno meglio le cose sul fronte idrico, e di questo bisogna rendere grazie a Talete: il capoluogo della Tuscia si piazza all’89° posto per efficienza della depurazione (81,6%), al 52° posto per dispersione della rete (la differenza tra acqua immessa negli acquedotti e quella consumata per usi, civili, industriali e agricoli è pari al 32,9%) e al 17° posto per consumo d’acqua: 123,4 litri per abitante al giorno. I viterbesi perlomeno sono gente che si lava. Ma che sporca anche: sul fronte rifiuti, i cittadini producono 519 kg di monnezza a testa (63° posto in Italia) e ne differenziano solo il 43,5% (87° posto). Dulcis in fundo i trasporti. Il tasso di motorizzazione è tra i più alti in Italia con 77,2 auto circolanti ogni 100 abitanti (101° posto), mentre le piste ciclabili sono 0,2 metri ogni 100 abitanti (98° posto). I viterbesi compiono inoltre in media 7,5 viaggi l’anno sui mezzi pubblici (91° posto) a fronte di un’offerta di trasporto pari a 9,7 km vettura per abitante l’anno (96° posto). Tanti, come conseguenza, gli incidenti stradali: 7,7 vittime tra morti e feriti ogni mille abitanti (96° posto in Italia).

