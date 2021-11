Viterbo, morto Roberto Ubaldi per tutti "Baffino": aveva 41 anni. Facchini di Santa Rosa in lutto | Foto

14 novembre 2021 a

E' morto a soli 41 anni per un male incurabile. I Facchini di Santa Rosa piangono Roberto Ubaldi, per tutti "Baffino" che si è spento domenica 14 novembre. La terribile notizia è stata data dai Facchini di Santa Rosa nel profilo Facebook del Sodalizio nel quale Baffino viene omaggiato anche con una serie di foto durante i vari trasporti della Macchina.

Le notizie che sai che, purtroppo, devono arrivare, ma che fino all'ultimo momento speri che non giungano mai. In questa... Pubblicato da Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa su Domenica 14 novembre 2021

Questo il messaggio pubblicato: "Le notizie che sai che, purtroppo, devono arrivare, ma che fino all'ultimo momento speri che non giungano mai. In questa giornata di sole la luce è offuscata proprio da quella tragica notizia. Dopo una lunga ed estenuante lotta contro un male inesorabile, Roberto 'Baffino' Ubaldi ci ha lasciati. Il cuore a pezzi, lacrime e profonda tristezza sui volti di tutti quelli come noi che gli hanno voluto bene, che hanno amato, la sua allegria, il suo carattere gioviale e scherzoso, da vero re degli amici. Insieme ad un altro gruppo di amici, Roberto era entrato a far parte dei Facchini nel 2011, conquistando subito la simpatia di tutti, con quei baffetti che da subito gli hanno valso il nomignolo di Baffino".

"Un sorriso accattivante, una voglia di vivere e un dinamismo inarrestabili - continuano i Facchini - Sempre presente e disponibile in tutte le attività del Sodalizio, con grande spirito di abnegazione ed entusiasmo inesauribile, Roberto era diventato un punto di riferimento, ed ora che ci è stato tolto ci sentiamo tutti un po' smarriti. Tuttavia, la sua presenza nei nostri cuori, nel nostro pensiero, continuerà ad aiutarci ad affrontare la vita, perché il suo sorriso rimarrà impresso, scolpito nella nostra mente.In questo momento di profondo dolore siamo tutti ora più che mai vicini a Ilaria la moglie, alla figlioletta Sara, alla mamma Marina , al fratello Aldo e a tutti i familiari". I funerali sono previsti per lunedì 15 novembre alle 14,30 presso il Santuario di Santa Rosa. "Daremo l'ultimo saluto al nostro Roberto, con i nostri simboli ed un picchetto in divisa, quella divisa che ha tanto amato ed onorato. Rosa ti accoglierà con amore e benevolenza, per presentarti al cospetto del Padre Celeste. Ciao Baffino, da oggi in poi la vita di tutti noi non sarà più la stessa, ci mancherà la tua allegria contagiosa, di cui godranno sicuramente tutti i tuoi e nostri cari che incontrerai".

