Viterbo, ticket non pagati. La Asl stana i furbetti: centinaia di avvisi in arrivo

Massimiliano Conti 15 novembre 2021 a

a

a

La Asl di Viterbo apre la caccia agli evasori del ticket sanitario. Sono centinaia gli avvisi di accertamento che, attraverso dei messi incaricati, stanno arrivando in queste settimane ai viterbesi che negli anni passati – in particolare nel biennio 2017-2018 - hanno indebitamente usufruito di prestazioni specialistiche o farmaceutiche in regime di esenzione. Gli importi richiesti variano da poche decine a centinaia di euro. Dai controlli incrociati queste persone sono infatti risultate in possesso di redditi Irpef superiori alla soglia.

Sono diversi gli errori segnalati dai alcuni destinatari di queste lettere che, comunque, allo stato attuale non sono tenuti né a saldare né, eventualmente, a presentare opposizione. Come ha chiarito già la Regione Lazio sul proprio sito (la campagna di recupero dell’evasione riguarda tutto il territorio regionale) le lettere hanno il solo scopo di interrompere i termini di prescrizione (ex art. 2946 del Codice civile), cioè i termini entro cui la Asl può procedere alla richiesta degli importi da recuperare.

Raffica di tamponi per gli alunni in quarantena

Il pagamento delle somme, così come “la definizione delle modalità attraverso le quali è consentito produrre eventuale documentazione a discarico della pretesa” viene infatti demandato a una successiva comunicazione. Tradotto: intanto vi presentiamo il conto dei ticket non pagati, poi, quando l’emergenza sanitaria sarà finita, vi spiegheremo come saldarlo ed eventualmente come opporvi. Il problema è che molti utenti, soprattutto i più anziani, non capiscono il burocratese e non sanno nemmeno della sospensione dei pagamenti stabilita dal governo per via dell’emergenza Covid, e quindi sono andati subito nel panico o si stanno rivolgendo alle associazioni dei consumatori per contestare gli avvisi. “Dai controlli effettuati – si legge nelle lettere - è emerso che il reddito Irpef dichiarato dal suo nucleo familiare è risultato superiore alla soglia che le consentiva di poter beneficiare dell’esenzione dal pagamento del ticket, con riferimento alle prestazioni relative agli anni 2017-2018”.

Coronavirus, 35 nuovi casi e 12 guariti nelle ultime 24 ore

Per Antonio Nobili, presidente della Confconsumatori di Viterbo, al netto dei furbi che ci marciano, le regole per accedere all’esenzione andrebbero riviste, in particolare per quanto riguarda la comunicazione dell’Isee: “Già negli anni scorsi – spiega Nobili – c’era stata una prima ondata di questi accertamenti nella nostra provincia. Se è vero che il 90% delle contestazioni si era rivelato fondato, è anche vero che il sistema per richiedere l’esenzione è un po’ farraginoso e spesso induce in errore gli utenti in buona fede. Inoltre, basarsi sull’Isee dell’anno precedente presenta evidenti limiti: ci sono persone disoccupate che non hanno diritto all’esenzione a causa del reddito percepito l’anno prima quando magari un lavoro ancora ce l’avevano. Senza contare i molti che si ritrovano addebitate visite specialistiche a cui non si sono presentati spesso per cause di forza maggiore, a cominciare dal Covid”.

Coronavirus, su 629 contagiati 133 hanno meno di 12 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.