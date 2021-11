Viterbo, picchia padre disabile costretto a letto. Uomo di 31 anni allontanato di casa dalla polizia

14 novembre 2021 a

Picchia il padre disabile costretto a letto poi distrugge casa. Per fermare la furia del 31enne sono dovuti intervenire gli agenti delle volanti della polizia. Nell’ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, nella tarda serata dello scorso 12 novembre, agenti della squadra volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Viterbo è intervenuto presso un’abitazione ubicata al pianterreno di uno stabile di una strada periferica del capoluogo, a seguito di una violenta lite familiare segnalata sul numero di emergenza 112.

Sul posto gli operatori hanno accertato che, all’interno dell’appartamento un 31enne viterbese, dopo aver insultato e minacciato a più riprese i suoi genitori, aveva aggredito il padre 62enne, costretto a letto da una disabilità del 100%, provocandogli una contusione al polso destro. Successivamente l'uomo, in preda a forte agitazione, colpiva le porte interne della casa danneggiandole e procurandosi ferite ad una mano.

Gli Agenti hanno immediatamente bloccato il giovane, impedendo così conseguenze più gravi della sua azione violenta, ponendolo prontamente a disposizione dell’Autorità giudiziaria che, in considerazione del fatto che lo stesso non era nuovo a episodi di maltrattamento in danno del padre malato, decideva nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai genitori.

