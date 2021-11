Viterbo, capannoni abusivi a Montefiascone. Forza Italia contro Pd “Assurdo che a decidere sarà Cimarello”

Alessandro Quami 14 novembre 2021 a

Forza Italia contro Pd sui capannoni abusivi della famiglia dell’assessore dem Luciano Cimarello. “Due pesi e due misure per il Pd - dice il commissario locale di FI, Gianluca Ferri -. Perché non dice nulla l’attuale segretario Pd Vincenzo Frallicciardi? E l’allora coordinatore dem Renato Trapè? Ora che la magistratura ha messo sotto la sua lente un loro amico, hanno perso la voce?”. Ferri parla di quando, qualche anno fa, Frallicciardi e l’allora minoranza consiliare attaccarono l’assessore della giunta Paolini, Massimo Ceccarelli, indagato per questioni edilizie. Trapè, invece, mandò una lettera al prefetto, affinché convincesse il sindaco Massimo Paolini a togliere a Ceccarelli la delega all’Urbanistica.

“A Montefiascone stiamo vivendo un grande paradosso, che non farà amministrare bene e quindi avrà effetti negativi per i montefiasconesi: Luciano Cimarello, assessore ai Lavori pubblici, dovrebbe insegnare al sindaco Giulia De Santis come si gestisce l’Urbanistica, ma è coinvolto in un procedimento giudiziario tra il Comune di Montefiascone e l’azienda dei Cimarello - dice Ferri -. Il Tar ha sentenziato che si deve procedere alla demolizione, rigettando il ricorso dei Cimarello di annullamento dell’ordinanza del Comune, che nel 2020 aveva detto che i capannoni della Valferrone avicola (società dei figli e della moglie di Cimarello) andavano abbattuti. Ma noi di Forza Italia siamo garantisti e non vogliamo dire nulla della questione giudiziaria. Sottolineiamo la questione politica e amministrativa. Per questo, chiediamo a Frallicciardi perché non parla del caso Cimarello. Lo diciamo anche a Trapè, consigliere di maggioranza”.

E ancora: “Perché non dicono nulla del conflitto d’interesse del vero sindaco di Montefiascone, Luciano Cimarello? Non credono sia incompatibile chi ha fatto un ricorso (poi ritirato, ma vanno avanti i figli e la moglie) contro quello stesso Comune che ora rappresenta, come consigliere e assessore? Non pensano che sia paradossale che, come hanno detto varie volte in campagna elettorale quelli della maggioranza, l’esperto Cimarello debba insegnare come si amministra alla giovane giunta? Insomma, il sindaco reale che insegna urbanistica al sindaco nominale è un caso grosso come una casa, anzi come un capannone: De Santis che dovrà dire agli uffici urbanistica cosa fare sulla sentenza di demolizione del Tar, chiede prima consiglio a Cimarello. Tutto lineare, vero? I montefiasconesi devono sapere se si meritano questa giunta, questa maggioranza, questi politici della sinistra con una doppia morale: garantisti con gli amici, giustizialisti con gli avversari”.

