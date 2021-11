Viterbo, bollette da contestare o letture. I cittadini: "Impossibile comunicare con Talete"

M. C. 14 novembre 2021 a

a

a

I cittadini bussano ma Talete non risponde. Nella peggiore tradizione dell’azienda idrica, e nonostante le promesse del nuovo amministratore unico Salvatore Genova, comunicare con gli uffici di Viterbo resta quasi impossibile. Ne sanno qualcosa gli utenti che provano a inviare alla società le letture dei contatori o a contestare solleciti di pagamento senza dover affrontare i soliti viaggi della speranza nella sede di via Romiti. E ne sanno qualcosa anche le associazioni dei consumatori come l’Adiconsum, in attesa che i vertici di Talete rispondano a una richiesta di convocazione, risalente a ottobre, per aprire un tavolo di confronto.

Consumatori: "Stop recupero crediti in Talete"

Sarà contento l’ex sindaco di Acquapendente Angelo Ghinassi, che aveva indicato a suo tempo come condizione necessaria per far ingoiare ai viterbesi gli ennesimi aumenti tariffari la ricostruzione di un rapporto di fiducia con l’utenza, annientato nel corso degli anni da mala gestio, arsenico, debiti monstre e un servizio che ha sempre fatto, letteralmente e metaforicamente, acqua da tutte le parti. Ma andiamo con ordine.

Per coloro che non hanno la fortuna di trovarsi in casa nelle (rari) occasioni in cui passa l’operatore di Talete, comunicare le letture del contatore è un’impresa frustrante. Sia utilizzando i metodi tradizionali – la cartolina da affrancare e da spedire – che quelli più “all’avanguardia”, come la foto inviata tramite mail.

Finti impiegati della società idrica chiedono di vedere i contatori. L'allarme del Comune: "E' una truffa"

“

Ho provato in tutti i modi – racconta un cittadino di Civita Castellana – ma nelle bollette che ricevo continuano ad addebitarmi consumi presunti. Con il risultato di ritrovarmi poi conguagli salatissimi. Mi rifiuto di perdere una mezza giornata a fare la fila negli uffici di Viterbo. La prossima volta, visto che le mail e le cartoline non le leggono, farò un telegramma”.

Nella stessa situazione si trovano tutti coloro, e sono tantissimi, che hanno subito nei mesi scorsi le conseguenze dei disservizi nel recapito delle bollette. L’ennesimo pateracchio: Talete aveva sfilato il servizio alle Poste per darlo a una società bolognese. Le Poste hanno fatto ricorso e l’hanno vinto. Nelle more la consegna è andata a farsi benedire. “Non avevo ricevuto una bolletta, mi è arrivato il sollecito di pagamento, l’ho saldato ma Talete continua a inviarmi lettere. Ho provato a spedire fax, mail o a chiamare gli uffici: niente, non rispondono mai”, racconta un altro utente di Civita Castellana. Nel frattempo l’Adiconsum è in attesa che Genova dia sostanza a quello “spirito di collaborazione esplicitato negli ultimi verbali di incontri richiesti dalla Talete stessa”.

Giunte di Montefiascone e Acquapendente. Comandano le donne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.