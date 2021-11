Oggi in tv, 14 novembre. "EstOvest" su Rai 3 alle 11.05. Si parla del festival "Quartieri dell'Arte" di Viterbo

13 novembre 2021 a

La rassegna “Quartieri dell’Arte” torna protagonista in tv. La trasmissione “EstOvest” ha dedicato un servizio al festival teatrale che intreccia il talento di artisti e attori balcanici e italiani con un’ampia finestra all’esperienza al cartellone di qualità. La rubrica del Tgr sull’Europa centro-orientale, va in onda questa mattina, domenica 14 novembre, alle 11.05 su Rai3

La trasmissione si occuperà poi della situazione pandemica in Austria e Slovenia. Nel paese d’oltralpe l’impennata dei contagi ha costretto il governo a inasprire le regole per ottenere il green pass: per accedere a ristoranti, cinema e alla vita sociale è obbligatorio il vaccino. In Slovenia, invece, il sistema sanitario è sull’orlo del collasso a causa della bassa percentuale di persone vaccinate e a livello mondiale il paese ha la media di contagi più alta per milione di abitanti.

Nel campo profughi di Bihac, in Bosnia ed Erzegovina, continua tra mille difficoltà l’impegno dei volontari italiani per garantire condizioni di vita accettabili ai migranti. L’economia greca, invece, pur provata dalla crisi e dalla pandemia, si sta riprendendo grazie soprattutto alla piccola impresa.

