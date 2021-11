Viterbo, Francigena. Famiglie in cammino sulla tra narrazioni e antichi giochi popolari

13 novembre 2021 a

Si è svolta domenica scorsa lungo la tappa della Via Francigena che attraversa il bosco del Fogliano, una interessante iniziativa che ha visto protagonisti i bambini e le loro famiglie coinvolti in un “cammino narrato” che ha avuto come protagonisti gli stessi bambini e i personaggi, luoghi e storia descritti dagli autori del libro “In cammino verso Roma, lungo la Via Francigena … tra sogno e realtà Viterbo - Roma” edito dall’associazione “Via Francigena in Tuscia - Viterbo”.

L’incontro narrato, oltre a far conoscere personaggi storici come Sigerico, il vescovo di Canterbury che ha descritto per primo il percorso a tappe della Via Francigena, ha dato modo ai bambini di cimentarsi con i giochi del passato che oggi, ormai, sono stati sostituiti dagli smartphone e i social; ma “ruba bandiera”, “un, due, tre stella” e “colore colore” più un immancabile “nascondino”, hanno sempre il loro fascino. Fascino che l’ambiente circostante ha esaltato e che ha fatto da cornice anche a un importante momento educativo che ha coinvolto tutti i presenti. Adulti e bambini, infatti, al grido di “Plastic free”, con bacchetta magica modificata, ovvero una pinza per rifiuti, hanno raccolto all’interno del bosco del Fogliano ben due bustoni di plastica dispersa nell’ambiente circostante. Il tutto sotto gli occhi attenti dei volontari del Corpo Italiano di San Lazzaro e Gruppo Civitas Romae (che da tempo svolge attività di assistenza e soccorso sulla sentieristica delle province di Roma e Viterbo) .

La giornata non poteva che terminare con un “acuto”, una merenda tradizionale che lascerà sicuramente un ricordo olfattivo legato ad una giornata all’aria aperta: una fetta di pane con l’olio novello prodotto e offerto da Paolo dell’accoglienza pellegrina “Lento e Contento” di Vetralla. Ricordi e sapori di un tempo per gli adulti presenti ma sicuramente un incontro indelebile con la Via Francigena per i giovani pellegrini. Secondo appuntamento, il 21 novembre alle Torri di Orlando, con … pane e cioccolata.



