Elisir su Rai Tre, oggi in tv. Quanti spinaci mangiare? Risponde il professor Merendino dell'università della Tuscia

Gli spinaci sono una verdura a foglia verde, ricchissima di proprietà. Qual è la quantità giusta da ingerire? Lo spiega il professor Nicolò Merendino, nutrizionista all’Università Tuscia di Viterbo. Il tutto andrà in onda venerdì 12 novembre nella trasmissione di medicina "Elisir" condotta da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. L'appuntamento è per le 10.40 su Rai 3. Nicolo Merendino è biologo. professore associato e responsabile del laboratorio di ricerca di nutrizione molecolare e cellulare, Università degli Studi della Tuscia Questi gli altri argomenti della puntata. Le vertigini, un disturbo che può avere molte cause. Quali? Esiste una cura? Risponde il professor Antonio Minni, associato di Otorinolaringoiatria all'Università La Sapienza di Roma, ospite di “Elisir”, Il “mi dica dottore” si occupa del tunnel carpale, una patologia della mano. Come si cura? Lo spiega la professoressa Elvira Di Cave, chirurgo ortopedico Istituto Scienza dello sport di Roma. Lo spazio “Essere e benessere” è dedicato alla salute degli occhi, con il professor Stefano Barabino, responsabile Malattie Superficie Oculare all’ospedale Sacco di Milano.

