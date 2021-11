Viterbo Covid, sei classi in quarantena a Nepi. Tamponi in palestra nel week end

12 novembre 2021 a

Sei classi in quarantena da inizio settimana a Nepi dopo che a inizio settimana si è registrato il contagio di due alunni che frequentavano anche la mensa scolastica. Mensa che è stata chiusa tutta la settimana dal sindaco Franco Vita. Il primo cittadino nella giornata di giovedì 11 novembre ha fatto il punto della situazione con un post pubblicato su Facebook.

Questo il messaggio apparso sui social: "Nei giorni scorsi, dopo la verifica che due alunni della scuola primaria sono risultati positivi al Covid, sono state messe in quarantena 6 classi, poiché frequentavano la mensa dove erano presenti i due contagiati. La disposizione prevede una quarantena per 3 classi che scade sabato prossimo 13 novembre, mentre per le altre tre classi scade domenica 14 novembre. Prima di rientrare in classe gli alunni devono essere sottoposti a tampone Covid".

Dunque per venire incontro alla famiglie, d’intesa con la dirigente dell’Istituto Stradella e con gli assessori Giulia Perugini e Claudio Ciavatta - scrive Vita "abbiamo contattato la Farmacia comunale Pharmanepi, per sottoporre a tampone gli alunni che dovranno rientrare in classe. Pertanto i genitori che intendono avvalersi della struttura messa a disposizione dal Comune e che provvederà al pagamento del relativo costo , potranno recarsi presso la palestra Tre Portoni (quella dentro il parco comunale) per effettuare il tampone di controllo". Tampone che, ricordiamolo, è necessario per far rientrare i piccoli in classe. Questi gli orari previsti per questa tornata di test: domenica 14 novembre dalle ore 10 alle ore 11 le classi 3D, 4D e 5D. Lunedì 15 novembre alle 15 le classi 1C, 1D e 2D. Saranno presenti tre operatori sanitari. "Ricordo che gli alunni devono essere accompagnati almeno da un genitore . Confermo che il relativo costo sarà a carico del Comune a valere suo fondi Covid", conclude Vita.

