Viterbo, allenatore derubato al campo. Il cellulare sparisce dagli spogliatoi: preso il ladro

I Carabinieri della Stazione di Manciano hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto, gravato da alcuni precedenti, per furto aggravato. L’episodio risale ad alcuni giorni fa, quando un uomo originario della provincia di Viterbo è arrivato, come di consueto, al campo sportivo di Manciano, dove svolge attività di allenatore.

Come sempre, l’uomo ha lasciato le sue cose negli spogliatoi, compresa la giacca dove nella tasca aveva lasciato anche il telefono cellulare. In serata, e solo dopo essere tornato a casa, si è accorto di non avere più il telefono. Inutili sono stati i suoi tentativi di rintracciarlo tramite app dedicata, in quanto il dispositivo era stato spento.

I Carabinieri, ricevuta la denuncia del fatto, hanno svolto verifiche partendo dalle persone che in quel frangente erano al campo. Dalle indagini era emerso il profilo di un uomo, noto in quell’ambito in quanto utilizzatore della struttura, che in orario compatibile con il furto era stato visto allontanarsi dagli spogliatoi. I Carabinieri sono quindi andati a casa del sospettato che incalzato dalle domande, ha infine ammesso di essersi intrufolato negli spogliatoi, approfittando dell’assenza degli utenti, rubando il cellulare. Il dispositivo è stato trovato in casa dell’uomo, e terminati gli accertamenti restituito al proprietario.

