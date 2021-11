Viterbo, proiettili di artiglieria vicino l'area archeologica di Vetralla. I residuati bellici sono strati fatti brillare | Foto

B. D. 12 novembre 2021 a

L’area archeologica nascondeva anche dei “ricordi” della seconda guerra mondiale. In particolare 23 munizioni di cannone che sono stati recuperati da Guardia di Finanza e carabinieri. I proiettili di artiglieria, risalenti all’ultimo conflitto mondiale, sono stati individuati anche grazie alla sezione aerea di Pratica di Mare delle Fiamme Gialle.

I residuati bellici erano seppelliti a un metro di profondità e sono stati trovati grazie ai metal detector. Dopo aver scavato sono spuntati fuori manufatti metallici cilindrici di varie dimensioni: 7 bossoli per granata da 75 mn, 4 bossoli da 105 mm attivi di cannello, 10 bossoli calibro 50 mm e 2 contenitori logistici per colpi. Tutto materiale che apparteneva all’esercito tedesco che in quelle zone è stato a lungo accampato.

La Prefettura, immediatamente allertata, ha disposto l’intervento d’urgenza delpartito sa Napoli, per mettere in sicurezza l’area interessata e renderla fruibile per le successive operazioni avvenute ad opera di militari del Genio Pionieri di Roma, che, nei mesi di agosto e settembre 2021, con la cornice di sicurezza garantita dai militari della guardia di finanza di Viterbo e con l’ausilio di mezzi meccanici, hanno rimosso e, una volta trasportati in zona di sicurezza, fatto

“È bene ricordare a chiunque dovesse trovare oggetti che per forme e dimensioni possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di esso, che questi manufatti possono essere molto pericolosi e pertanto non devono essere toccati o manomessi in alcun modo, denunciando immediatamente il ritrovamento al più vicino ufficio di polizia, così da consentire l’intervento dei specialisti del genio al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del nostro territorio”, si legge in una nota delle Fiamme Gialle.

