Report, inchiesta sull'uso dei fitofarmaci nei noccioleti. "Vignanello diventa Nocchiarello..." | Video

"Vignanello dovrebbe chiamarsi Nocchianello". Le telecamere di Report arrivano nella Tuscia per affrontare lo spinoso tema dell'utilizzo dei fitofarmaci nei noccioleti presenti in larga parta del territorio provinciale di Viterbo. Nel lancio pubblicato sui social viene pubblicato uno spezzone del servizio che riguarda appunto Vignanello dove è stata espiantata una delle ultime vigne per fare spazio alla produzione di nocciole.

"Vignanello si chiamava così perché era il paese delle vigne, oggi da questa parte del paese l'ultima vigna è stata espiantata", dice il giornalista nella presentazione dell'inchiesta che andrà in onda nella prossima punta della trasmissione in onda su Rai Tre. Poi Report mostrerà le immagini delle cascate dei farti quasi del tutto prosciugate. "Qui in bambini facevano il bagno", si ricorda nel lancio pubblicato su Facebook e Twitter. Poi la storia di Matteo e Michela: “Finiti spesso al pronto soccorso – ricordano da Report – i comuni sono parecchi o troppo piccoli per regolamentare un settore con grandi interessi".

"A Pistoia ci sono più di mille vivai e gli abitanti denunciano l’abuso di diserbanti. Che non vengono risparmiati neanche nella Tuscia, per combattere le cimici che lasciano il regalino nella nocciola che ci mangiamo, proprio nella zona in cui si trova il bacino italiano di nocciole della Ferrero", si legge nel lancio social della trasmissione. Si tratta solo di un'anticipazione della puntata della trasmissione che andrà in onda lunedì 15 novembre alle 21, 20 su Rai 3.

