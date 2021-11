Viterbo, morto dopo vaccino Covid. Malore mentre giocava a calcetto a Piansano, chi è la vittima. L'autopsia al cimitero di San Lazzaro

11 novembre 2021 a

a

a

E' in programma nel primo pomeriggio di giovedì 11 novembre l'autopsia sul corpo di Jajov Adenan, trentenne macedone residente nell'Alata Tuscia, che è morto per un malore improvviso nel pomeriggio di domenica 7 novembre, due giorni dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Covid Pfizer. L'uomo, che abitava con dei conoscenti a Piansano, stava giocando a calcetto nel campetto del paese con degli amici quando in un momento di pausa si è accasciato in una panchina. Inutili i soccorsi, tutte le manovre di rianimazione sono risultate vane. I sanitari dopo 40 lunghi minuti si sono dovuti arrendere constatando il decesso dell'uomo.

Focolaio Covid, solo 125 alunni su 275 hanno fatto il tampone

Ma vista la vicinanza con la seconda dose del siero ha fatto scattare dei sospetti tanto che la Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo contro ignoti, affidato al pm Michele Adragna, con l'ipotesi di omicidio colposo. E' stata disposta anche l'autopsia che sarà eseguita alle 15,30 nel cimitero di San Lazzaro a Viterbo dove è stata trasferita la salma. La consulenza è stata affidata al medico legale Benedetta Baldari. probabilmente ci sarà anche un consulente nominato dall'avvocato che assiste le parti offese (i familiari del trentenne) che è l'avvocato Angelo Di Silvio. La prima ipotesi che è stata avanzata è quella di una emorragia cerebrale, ma appunto gli accertamenti medico legali saranno decisivi per stabilire le cause del malore.

Venti anziani contagiati. Scatta l'allarme: monitoraggio della Asl

L'uomo lavorava come boscaiolo con dei familiari che sono nella zona. si era trasferito da tempo nell'Alta Tuscia lasciando nel paese d'origine la moglie e due figli piccoli che in questo momento stanno vivendo un dramma. Da quello che si è appreso dopo la somministrazione avvenuta venerdì scorso il trentenne non aveva accusato nessun malessere. Si è sentito male, perdendo i sensi, tra il primo e il secondo tempo della partita di calcetto tra amici che si stava giocando a Piansano.

Trentenne muore dopo vaccino Covid, aperta indagine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.