Viterbo, carabinieri: cambio al vertice della stazione di Piansano. Il luogotenente Antonino Vicario in congedo, arriva il maresciallo Riccardo Cicali

Piansano, dopo 35 anni di servizio attivo, il luogotenente Antonino Vicario, comandante della stazione carabinieri di Piansano, lascia il comando del presidio per congedo. Originario di Capri Leone (ME), si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1986 come carabiniere ed ha intrapreso la carriera di Sottufficiale l’anno successivo, dopo aver vinto il concorso.

Ha prestato servizio alla stazione carabinieri di Massa Lubrense (Napoli), alla Aliquota Radiomobile di Sorrento (Napoli), in qualità di capo equipaggio, al Noe di Bari e a quello di Firenze, come comandante di sezione; è stato comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tuscania ed infine, dal 2012, Comandante della Stazione Carabinieri di Piansano.

Ad assumere il comando della stazione di Piansano, il maresciallo maggiore Riccardo Cicali, originario di Colle Val d’Elsa (Sena), il sottufficiale proviene dalla stazione carabinieri di Tuscania, ove ha prestato servizio per 3 anni. Arruolatosi nel 1992, nel suo percorso professionale ci sono le stazioni di Capranica, Blera, Monterosi ed Oriolo Romano, queste ultime in qualità di comandante. Inoltre ha prestato servizio presso l’Ufficio Personale del Comando Legione carabinieri Lazio.

