Viterbo, la pallacanestro lasciata fuori dal palazzetto dello sport. Scontro a Civita Castellana: "Rischiamo di sparire"

Basket, questo sconosciuto. A Civita Castellana questo nobile e prestigioso sport di squadra sta vivendo un periodo davvero difficile e non per suo demerito. Anzi negli ultimi anni, grazie all’impegno e alla passione dei dirigenti e del direttore tecnico Gianni Santi, la società Basket Civita Castellana è cresciuta molto in termini numerici. Nel 2021 ben sessanta sono i giovani, di età compresa tra i sei e i quattordici anni, che hanno scelto di correre e giocare per fare canestro. Un settore giovanile in ascesa che però dal mese di luglio è impossibilitato ad allenarsi come dovrebbe perché l’amministrazione comunale civitonica non è riuscita a ritagliare uno spazio per i ragazzi che praticano la pallacanestro all’interno del palasport comunale Pino Smargiassi che è gestito dalla pallavolo.

“Nonostante le nostre rimostranze e gli incontri intercorsi in questi ultimi tempi sia con il sindaco Luca Giampieri che con l’assessore allo Sport Carlo Angeletti - spiega il direttore tecnico Gianni Santi - ancora siamo in attesa di ricevere le chiavi della struttura per potervi accedere e permettere ai nostri allievi di allenarsi settimanalmente. Sono quattro mesi di attesa, ma nessuno ci ha più contattato come promesso.E’ una situazione a dire poco imbarazzante. Cosa si sta aspettando? Perché questo continuo ritardo? Quali sono le motivazioni? Sollecito ancora una volta gli amministratori a sbrigarsi e a permettere al basket locale di poter usufruire del palazzetto dello sport locale”. Una situazione quindi ancora bloccata, dal futuro incerto. Anche il presidente del Comitato regionale Fip Lazio, Stefano Persichelli, si è interessato direttamente del “caso Civita Castellana” per cercare di risolvere la questione, ma finora nulla è successo. Un caso, oltre che prettamente sportivo, anche sociale.

Le famiglie dei bambini e dei ragazzi che si sono iscritti al gioco del basket sono infatti molto delusi e adirati. Anche loro stanno aspettando che la palestra “Pino Smargiassi” spalanchi finalmente la porta. “Purtroppo - commenta Gianni Santi - alcuni iscritti, pur di praticare un’attività sportiva, hanno deciso di iscriversi altrove. Per la nostra società, dopo tanti sacrifici per creare un gruppo coeso e numeroso, è un grande dispiacere, oltre che un pesante danno. Se il Comune di Civita Castellana non manterrà a breve ciò che ha promesso da mesi, il basket falisco rischia di fermarsi e probabilmente di scomparire. Sarebbe una sconfitta imperdonabile non solo per lo sport civitonico, ma anche per il concetto stesso di giustizia”.

