Viterbo, droga. Nascondeva più di un etto di cocaina in auto: arrestato dai carabinieri di Vetralla

Nascondeva più di un etto di cocaina in automobile, finisce in manette a Vetralla (Viterbo) un presunto pusher. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo, unitamente ai Carabinieri della Stazione, hanno fermato dopo averlo pedinato per ed osservato perché sospettato di trasportare droga, un cittadino di origini marocchine, che era alla guida di un'auto utilitaria, ed immediatamente lo hanno perquisito dando fondatezza ai sospetti. Nascoste nell'abitacolo i Carabinieri hanno rinvenuto un involucro contenente 112 grammi di cocaina e a seguito dell’immediata perquisizione effettuata nell’abitazione sono stati trovato altri 5 grammi di hashish oltre ad un bilancino di precisione. Lo spacciatore è stato quindi dichiarato in arresto e ristretto presso le camere di sicurezza della compagnia di Viterbo.

