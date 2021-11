Viterbo, rapina Poste di Canino processo al settimo uomo. Chiesta perizia psichiatrica per Bruno Laezza

Valeria Terranova 10 novembre 2021 a

Al via ieri, martedì 9 novembre, il processo Bruno Laezza, il settimo membro della banda che rapinò l’ufficio delle postale di Canino il 28 novembre del 2020, e l’unico ad aver scelto il rito ordinario. L’imputato 37enne è comparso in aula davanti al collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini, rappresentato dall’avvocato Enrico Zibellini, il quale ha chiesto che il proprio assistito fosse sottoposto a perizia psichiatrica. Inoltre, nel corso della seduta sono stati depositati dall’accusa degli sms risalenti al 25 novembre di un anno fa, quindi a pochi giorni dalla rapina, e anche in questo filone parallelo Poste Italiane si è costituita parte civile.

Il terzetto collegiale si è riservato di nominare il perito al quale verrà conferito l’incarico all’udienza del 16 febbraio del 2022, calendarizzando le sedute che si susseguiranno nei mesi di aprile, maggio, fino all’udienza del primo giugno che, salvo imprevisti, sarà dedicata alla discussione. Intanto solo 4 giorni fa sono stati condannati gli altri 6 rapinatori, i quali scelsero il rito abbreviato, e che insieme al 37enne misero a segno un colpo da diverse migliaia di euro, somma su cui ancora aleggia il mistero.

A Massimiliano Ciocia, ex direttore della filiale, sono stati inflitti 4 anni e 8 mesi, a Roberto Gallo 4 anni, a Riccardo Carloni Modesti 5 anni, a Christian Lanari 5 anni, e a Domenico Palermo e Daniele Casertano 5 anni e 8 mesi ciascuno. Il pm Franco Pacifici, che aveva coordinato l’inchiesta, aveva chiesto 8 anni di reclusione per Domenico Palermo, Daniele Casertano, Christian Lanari, Riccardo Carloni Modesti e 6 anni per Massimiliano Ciocia, e Roberto Gallo. Laezza farebbe parte dei tre autori materiali della rapina. In particolare il 37enne avrebbe fatto da palo insieme a Gallo, attendendo in una Lancia Ypsilon rossa che Carloni Modesti facesse irruzione nella sede di piazza Garibaldi intorno all’ora di pranzo, abbigliato da corriere espresso e con in mano una scacciacani acquistata su internet. Carloni Modesti con la connivenza dell’allora direttore riuscì a impossessarsi del bottino per poi darsi alla fuga insieme ai due complici che lo aspettavano a bordo dell’utilitaria scarlatta, che venne individuata dagli investigatori attraverso le registrazioni video tratte dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.

