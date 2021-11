Viterbo Covid, contagiato anche un bimbo di due anni. A Orte i positivi diventano 91

10 novembre 2021 a

a

a

Nuova ondata di positivi a Orte dove ancora non è spento il focolaio legato a una festa di compleanno divampato la scorsa settimana. Ieri si sono contati altri 19 nuovi casi, 12 dei quali bambini tra i quali un bimbo di 2 anni. Ora i positivi nel comune diventano 91 tra i quali circa 35 under 12. Quasi tutti sono legati al cluster scolastico e della festa di compleanno: si tratta di parenti conviventi, zii e nonni dei piccoli contagiati nelle aule scolastiche. Per adesso restano 4 le classi in quarantena. La nuova ondata di nuovi casi è legata ai tamponi che sono stati effettuati nella giornata di lunedì dalla Asl che è tornata a scuola per una seconda tornata di test. Al primo appuntamento si presentarono in 125. Tutti i positivi al momento stanno trascorrendo la convalescenza in casa e non ci sono situazioni di particolari gravità.

A Orte il virus dilaga tra i non vaccinati



Ieri martedì 9 novembre la Tuscia è ripiombata nella paura. Infatti i numeri del bollettino ricordano quelli dello scorso anno. Sono stati ufficializzati 70 nuovi casi. Oltre ai 19 di Orte, 8 a Viterbo, 6 a Montalto di Castro, 5 a Canino, 5 a Civita Castellana, 4 a Tuscania, 3 a Bagnoregio, 3 a Fabrica di Roma, 3 a Tarquinia, 2 ad Arlena di Castro, 2 a Capranica, 2 a Vasanello, 1 a Bassano Romano, 1 a Bassano in Teverina, 1 a Corchiano, 1 a Grotte di Castro, 1 a Montefiascone, 1 a Monterosi, 1 a Vallerano, 1 a Vignanello.

A Canino i contagi sono legati a un cluster scolastico con delle classi in quarantena. A Tuscania i nuovi casi sono legati a una catena partita qualche giorno fa tra un gruppo di persone che si frequentano di solito. A Civita i nuovi casi sono tutti adulti tra i 49 e i 70 anni.

Ieri la Asl ha ufficializzato altre 16 guarigioni: 6 a Marta, 3 a Viterbo, 1 a Bagnoregio, 1 a Caprarola, 1 a Graffignano, 1 a Grotte di Castro, 1 a Ronciglione, 1 a San Lorenzo Nuovo, 1 a Vignanello.

Tamponi a tappeto nelle scuole di Orte. Classe in quarantena a Canino, chiude la mensa a Nepi

Dunque gli attualmente positivi nella Tuscia salgono a 555: ,15 sono ricoverati presso l’ospedale di Belcolle, 6 sono attualmente presso una struttura Covid extra 534 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 16764 il numero delle persone negativizzate, 463 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 212940 tamponi, 435 nelle tra lunedì e ieri mattina.

Impennata coronavirus, 70 nuovi casi, 19 solo a Orte. Il numero dei positivi risale a 555

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.