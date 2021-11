Viterbo, aggrediti impiegati dell'anagrafe. Micci: "Serve un servizio di vigilanza"

M. U. 10 novembre 2021 a

Alcuni dipendenti dell’ufficio anagrafe di piazza Fontana Grande sarebbero stati aggrediti verbalmente da un cittadino ieri mattina 9 novembre. A riportare i fatti pubblicamente è stato l’assessore comunale Elpidio Micci (FI): “Ero presente personalmente mentre il fatto si è verificato: una persona è entrata negli uffici ed ha iniziato a prendere a male parole alcuni dipendenti, minacciandoli. E’ dovuta intervenire la polizia locale”.

L’assessore poi ha chiesto all’amministrazione di agire il prima possibile: “Bisogna prevedere un servizio di vigilanza anche a piazza Fontana Grande, come fatto a via Garbini. Non possiamo permetterci questo tipo di episodi, è nostro dovere mettere i funzionari in condizione di lavorare serenamente”.

“Capisco l’esasperazione dei cittadini - ha concluso Micci - per situazioni che li penalizzano, ma ci sono modi e modi. Attiviamoci perché, ad oggi, l’anagrafe è una polveriera”. Dello stesso avviso la consigliera Notaristefano (Viterbo2020), che però attacca la maggioranza: “Dove sono le nuove assunzioni? E’ inaccettabile che un intero comune patisca quotidianamente l’inadeguatezza di un servizio fondamentale come l’anagrafe”.

