Viterbo, furti a raffica: paura a Corchiano. Appello del Comune ai cittadini sui social: "State attenti"

Corchiano, allarme ladri in paese. Negli ultimi giorni sono stati messi a segno una serie di furti e altri invece sono stati tentati. Solo nella serata di lunedì 8 novembre, per esempio, è stato messo a segno un colpo in un'abitazione vicina al centro storico e un altro è stato sventato. Ad impensierire ancora di di più i residenti è il fatto che alcuni di questi furti, da quello che si è appreso, sarebbero stati messi a segno mentre gli inquilini delle abitazioni "visitate" dai ladri erano ancora all'interno.

Insomma nella zona operano ladri che non si fermano davanti a niente e che sono pronti ad entrare nelle case an che quando ci sono persone all'interno. Di solito i colpi si sono concentrati nella fascia oraria tra le 18 e le 21. Ancora non è chiaro se si tratta di un'unica banda che ha preso di mira quella porzione di territorio della Tuscia, ma tutto lascia pensare a un gruppo unico di malviventi organizzati e che conoscono la zona. Ad essere colpite sono state abitazioni intorno al centro storico ma anche più fuori in particolar modo lungo la strada provinciale che collega Corchiano a Fabrica di Roma.

Visto il protrarsi di furti in questi giorni nel nostro paese , chiediamo alla popolazione di prestare attenzione e segnalare movimenti sospetti alle forze dell’ordine ! Pubblicato da Comune di Corchiano su Lunedì 8 novembre 2021

Anche il Comune, tramite i social, ha lanciato un appello alla prudenza. “Visto il protrarsi di furti in questi giorni nel nostro paese chiediamo alla popolazione di prestare attenzione e segnalare movimenti sospetti alle forze dell’ordine”, si legge in un post pubblico sul profilo Facebook del Comune. Da quello che si è appreso sono state presentate diverse denunce e sui colpi messi a segno e su quelli tentati stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Civita Castellana. Diverse le segnalazioni di movimenti sospetti sui social.



