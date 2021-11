Viterbo, festa della castagna di Soriano nel Cimino. Tempesta: "Molto più di una sagra"

09 novembre 2021 a

“Noi sorianesi dobbiamo renderci conto che ormai la sagra delle castagne è un patrimonio storico-culturale non solo della città, ma a livello nazionale, e il riconoscimento dei massimi enti pubblici ne è la prova tangibile. La nostra intenzione è quella di fare sempre meglio, sempre e solo per il bene di Soriano, non certo per smania di protagonismo o interessi personali. Forse ‘sagra delle castagne’ non sempre rende l’idea di una grande manifestazione storico-rievocativa. Questa festa non è una sagra, quindi, probabilmente, dovremmo affiancare un secondo titolo, per garantire al pubblico una migliore comprensione di cosa facciamo”. Lo afferma il presidente dell’ente sagra delle castagne, Antonio Tempesta, facendo un bilancio della manifestazione 2021, l’edizione numero 54, che si è chiusa con il record di presenze.

“In tempi di pandemia - spiega Tempesta - abbiamo fatto una scelta coraggiosa, quella di tornare a svolgere la festa, seppur non al 100 per cento delle potenzialità, e abbiamo vinto la sfida: questa sagra delle castagne è stata un successo sotto ogni punto di vista e per questo motivo desidero ringraziare per il sostegno e la vicinanza l’amministrazione comunale e quanti hanno lavorato per la sua realizzazione”. Un ruolo centrale, quest’anno, lo hanno rivestito gli appuntamenti culturali, con interessanti conferenze su vari temi legati alla storia e alla cultura del territorio: una lezione sull’araldica delle famiglie che governarono Soriano, una giornata dedicata a Dante, la ricostruzione di gioielli antichi e di un’acconciatura medioevale, un convegno sulla poco nota battaglia della Sanguetta, una lezione sull’inno d’Italia e la presentazione dei workshop di costumistica storica, base di partenza per un progetto molto ambizioso a livello interregionale. “Per quanto riguarda il premio nazionale Vojola d’oro - conclude il presidente - oltre ai premiati Massimo Wertmüller, Antonio Agnocchetti e Alvise Clarioni, è stata consegnata una targa al reparto di malattie infettive dell’ospedale Belcolle di Viterbo, nelle mani del direttore Luciano Caterini e alla presenza di una rappresentanza del reparto, come riconoscimento per il lavoro svolto in pandemia”.

“Non nascondo - spiega il presidente - che qualche piccolo problema organizzativo ci sia stato, ma la soddisfazione e i commenti positivi dei numerosi visitatori sono la prova che abbiamo lavorato bene, facendo tutto il possibile per garantire la riuscita della sagra”.



