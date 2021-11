Viterbo, biblioteche. Record di donazioni: raccolti 50 mila euro

09 novembre 2021 a

Un anno fortunato per la biblioteca consorziale, quello che volge al termine: grazie alle donazioni sono stati infatti raccolti 50 mila euro. “Come spesso avviene - commenta il commissario Paolo Pelliccia - una donazione porta dietro di sé un mondo e non sono pochi gli amici della Biblioteca che hanno deciso di continuare a partecipare a questo sforzo corale di aiuto all’istituzione. Oggi corre quindi l’obbligo di nuovi ringraziamenti, che è sinceramente la parte forse più bella per me della donazione”. Pelliccia ringrazia quindi “la famiglia Brutti, che, anche a seguito di precise indicazioni del compianto dottor Mario, ha deciso di affidare alla biblioteca una selezionatissima libreria, composta di circa mille titoli, che spaziano dalla storia alla letteratura, dall’economia alla religione. Un dono oltremodo caro, che la biblioteca metterà al servizio di tutti, potendo nutrire molte menti nel ricordo di un uomo tanto eccezionale e rimpianto”.

Ringraziamenti anche a Paolo Bacchiarri, “amico di lunga data, che ha voluto mettere a disposizione una somma di denaro per l’acquisto di libri. E ancora: a Luca Balletti, del Park Hotel, amico sempre pronto a cogliere e prevenire le esigenze dell’ente, che per la seconda volta in un anno ha donato alla nostra istituzione fondi per l’ampliamento del nostro catalogo; a Marco Ciorba, valente commercialista, che si è dimostrato molto generoso e attento verso la missione culturale della biblioteca; a Simone Bajocchi, giovane imprenditore attivo sul territorio che da molti anni è vicino al Consorzio, che ringraziamo per il suo lavoro e per il suo impegno a favore della comunità”.

Tra i donatori anche la professoressa Elvira Federici, “amica di primissima data, con la quale collaboriamo proficuamente da molti anni, che, oltre a una sua donazione, ha fornito anche una raffinata e preziosa lista di titoli per ampliare e colmare lacune del catalogo”. “A tutti - conclude Pelliccia - rivolgo un ringraziamento che valica senza dubbio i limiti della convenienza e sconfina in un abbraccio fraterno, mosso non solo e non tanto dal sottoscritto, ma da un’istituzione che si batte quotidianamente per una cultura pubblica e gratuita”.



