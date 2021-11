Viterbo, Alessandro Zan in città. Martedì 9 novembre si parla della proposta di legge contro l'omofobia

08 novembre 2021 a

Dibattito e riflessioni sull’esito del Ddl Zan. L’incontro, che sarà moderato dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Massimo Erbetti, è in programma il 9 novembre alle 19 al Bistrot del teatro in va Cavour 9. Interverranno l’onorevole Alessandro Zan, che, oltre ad essere il primo firmatario del Ddl, è anche autore del libro Senza Paura, e la senatrice Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle.

“Lo scrittore - si legge in un comunicato - racconterà la storia della sua vita, la storia di una persona discriminata o che tale si sentiva a scuola tra i compagni, come in famiglia con un padre che votava Lega, tutti immersi in un brodo culturale impregnato di pregiudizi. Un libro coraggioso, il suo, nel quale il politico e attivista racconta, oltre alla sua storia, la storia della legge a tutela di tutto il mondo Lgbtiq+. E poi si parlerà di cosa c’è dentro il Ddl Zan che fa paura alla destra”.

“Negare diritti a qualcuno tutela gli altri? Non è più tollerabile - dicono gli organizzatori della manifestazione - che in uno Stato che si definisce democratico e moderno ci sia qualcuno che debba nascondersi altrimenti rischia nella migliore delle ipotesi di essere insultato, deriso e minacciato e nella peggiore di essere picchiato o addirittura ucciso. Chi è diverso da chi? E ancora: è giusto che ci sia qualcuno costretto a nascondersi per ciò che è e non perché ha deciso di esserlo?”.

