Spaccio di droga, condannato a 16 anni Ismail Rebeshi

Condannato a 16 anni per spaccio di eroina e marijuana sul litorale romano il boss di mafia viterbese Ismail Rebeshi. Rebeshi, che sarebbe stato il fornitore di una banda di pusher, è stato raggiunto dalla misura cautelare in carcere lo scorso 9 febbraio, nella sezione 41 bis del carcere di Cuneo, dove sta scontando la condanna a 10 anni e 11 mesi in secondo grado per associazione di stampo mafioso nell’ambito dell’operazione Erostrato, sfociata il 25 gennaio 2019 in tredici arresti.

L’operazione “Sottovuoto” è scattata al culmine di un’inchiesta della squadra mobile di Roma che avrebbe smantellato una banda di 11 spacciatori italo-albanesi, di cui Rebeshi sarebbe stato il principale fornitore, attiva sul litorale romano tra Ardea e Pomezia. Il 38enne albanese è stato condannato giovedì 4 novembre a Roma. Ai vertici della banda ci sarebbe stato un albanese, conosciuto come Lele, “soggetto di notevole caratura delinquenziale”, il quale ad ogni trattativa si sarebbe recato armato di pistole con il colpo in canna. Secondo le intercettazioni, nonostante la “notevole caratura delinquenziale”, avrebbe avuto paura di Rebeshi.

