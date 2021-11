Viterbo, il cinema Etrusco di Tarquinia riaprirà. La promessa dell'assessore Martina Tosoni

Anna Maria Vinci 06 novembre 2021 a

Tarquinia, l’assessore alla cultura Martina Tosoni incalzata dal pubblico, sulla sorte del cinema Etrusco, ha annunciato l’impegno del Comune per la sua riapertura. “Una delle possibili soluzioni - ha detto -, potrebbe essere anche l’utilizzo del teatro , oppure individueremo in accordo con Jerome un’altra sala per permettere al pubblico di non rinunciare a questa importante opportunità culturale”. Forse esiste quindi un’opportunità per tornare a godere del grande schermo. Nel meeting di presentazione a teatro della stagione 2021 – 2022, dal pubblico è arrivata la domanda sulla possibilità di una riapertura del cinema etrusco. L’assessore dopo aver specificato che il cinema non è comunale ma privato, ha aggiunto: “Il cinema ha chiuso per questioni legate non solo all’epidemia, ma soprattutto alla distribuzione cinematografica oggi quasi tutta disponibile su piattaforma, cosa che ha penalizzato molti cinema, compreso il nostro - ha spiegato –. Ci siamo più volte incontrati sia con Jerome sia con i proprietari dell’immobile, cercando di capire se c’erano soluzioni percorribili per riaprire la struttura, ma non è stato possibile: sia perché Jerome non è più disponibile a gestire a quelle condizioni la multisala, sia perché il proprietario non vuole più collaborare in quei termini e vorrebbe vendere l’immobile”.

“Comunque - ha aggiunto Tosoni -, tengo a specificare che l’immobile è vincolato a un utilizzo culturale. Ciò per sfatare alcune dicerie di un eventuale suo utilizzo come centro commerciale o supermercato. Effettueremo quindi dei rilievi tecnici per vedere se è possibile effettuare temporanei cambiamenti e soprattutto i costi. Noi ce la metteremo tutta”.

Poi sul teatro: “Abbiamo anche pensato a un teatro per i bambini e presto annunceremo una mini programmazione. Intanto vi invito a partecipare numerosi allo spettacolo di domenica”. Saranno sei gli spettacoli in abbonamento al Teatro comunale Rossella Falk, grazie alla collaborazione fra il Comune di Tarquinia e Atcl Circuito multidisciplinare del Lazio.

