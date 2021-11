Viterbo, pioggia nel week end. Scatta l'allerta meteo

05 novembre 2021 a

Dopo due giorni di tregua con il cielo grigio ma senza la necessità di uscire di casa sempre con l’ombrello, torna l’allerta meteo per il fine settimana. Il Centro funzionale regionale rende infatti noto che il dipartimento della protezione civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani 5 novembre e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati”. Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta e criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone del Lazio.

La Sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del sistema di protezione civile regionale e ha invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. La Sala operativa ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la stessa Sala operativa regionale garantirà costante supporto. A livello generale, oggi sulle zone del centro si prevedono cieli molti nuvolosi con piogge sulle coste di Toscana e Lazio. Al pomeriggio ancora cieli coperti sulle regioni centrali, con piogge insistenti sulle medesime zone.

In serata sono attese isolate piogge sulle coste della Toscana, variabilità asciutta altrove. Domani piogge locali al mattino sulla costa, asciutto altrove con molte nubi compatte; nelle ore pomeridiane i fenomeni si estenderanno su tutti i settori per poi esaurirsi nelle ore serali. Temperature minime stazionarie e massime in generale aumento, nella giornata di domani, ma solo al sud.

