Viterbo Covid, bambini contagiati a Orte. Sabato 6 novembre arriva il camper per i vaccini al campo sportivo

Sabato 6 novembre il camper vaccinale della Asl fa tappa a Orte, presso gli impianti sportivi, a partire dalle ore 9,30. L'iniziativa è stata decisa dopo che è scoppiato un focolaio Covid, che coinvolge diversi bambini, scatenato, sembra, da una festa di compleanno. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, è realizzata al fine di favorire l’adesione alla campagna vaccinale e di sensibilizzare la popolazione, soprattutto nelle zone della provincia dove si sta assistendo a un aumento dei casi, in particolare tra minori non vaccinati, che però sono una possibile fonte di contagio per le categorie più fragili. Proprio quelle per cui in questa fase è consigliata la dose booster o dose di richiamo. Al tempo stesso, la Asl di Viterbo offre la possibilità, in un contesto di prossimità e in un momento epidemiologico di maggior rischio, di effettuare la prima dose di vaccino a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale.

È possibile aderire alla tappa vaccinale, presentandosi spontaneamente presso la postazione mobile Asl che sarà posizionata in via del campo sportivo, presso la palestra comunale di Orte. Il vaccino utilizzato sarà Comirnaty di Pfizer e potrà essere somministrato a cittadini con età superiore ai 12 anni, prima dose, o come terza dose, ma, in questo caso, solo alle categorie previste dalla nota ministeriale, ossia tutti gli over 60, gli over 18 con comorbilità e le categorie fragili (immunodepressi) che rientrano nella disposizione.

"Si ricorda, inoltre, che la terza dose (dose booster) va somministrata a sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dopo sei mesi dalla pregressa malattia Covid, mentre la dose addizionale già dopo 28 giorni", si legge in una nota della Asl. La presenza dei professionisti e del camper Asl sul territorio rappresenta anche un momento di confronto e un’occasione per la popolazione di chiedere chiarimenti, cercare risposte ai dubbi e avere informazioni sulla base dello stato di salute circa la soluzione più appropriata nella scelta del vaccino, e della possibilità di eseguire la dose addizionale o la dose booster, nonché per valutare con il curante e con il medico eventuali controindicazioni. Se le adesioni supereranno la disponibilità di dosi di vaccino per la giornata vaccinale, la Asl provvederà a organizzare una seconda tappa presso lo stesso comune.

