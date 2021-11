Viterbo, capannoni abusivi a Montefiascone. Danti: “La sindaca minimizza ma il caso Cimarello è enorme”

Alessandro Quami 05 novembre 2021 a

Il caso Cimarello sarà al centro della riunione di giunta di oggi. Infatti, nonostante la maggioranza giallorossa cerchi di minimizzare, non sembra essere un problema di poco conto quello legato ai capannoni abusivi dell'azienda agricola dell'assessore. Questione che, partita nel 2019 con un controllo della polizia locale nella proprietà della famiglia dell'ex sindaco e ora delegato ai Lavori pubblici, è approdata al Tar Lazio. Che, con sentenza del 12 ottobre scorso, ha detto in soldoni che è valida la misura di demolizione dei capannoni (ordinanza comunale numero 4 del 3 febbraio 2020 di annullamento di titoli edilizi illegittimi, e conseguente ordine di demolizione di opere risultate non sanabili). La famiglia Cimarello, società semplice Valferrone avicola, aveva fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per annullare l'ordinanza di distruzione dei manufatti agricoli (ricorso per contestare la legittimità dell’atto comunale). Ma il Tar ha detto “no”.

E ora? Ora la sentenza rende esecutiva l'ordinanza di demolizione. Ma è una misura esecutiva provvisoria (esecutiva ma appellabile), in quanto la ss Valferrone avicola ha qualche tempo per appellarsi al Consiglio di Stato: i termini di legge dell'impugnativa variano in base alla eventuale notifica della sentenza del Tar o meno, e comunque ci sono delle tempistiche legate a questioni tecnico-formali del diritto amministrativo. In questo quadro, ci sta il potenziale conflitto d'interesse di Luciano Cimarello, che rappresenta il Comune proprio mentre il municipio è in causa contro l'azienda dei Cimarello. Vale ricordare che l'attuale assessore si è tolto dal procedimento ritirando il ricorso. Cosa dice, allora, l'opposizione? La Lega di Augusto Bracoloni tace. Fratelli d'Italia del consigliere di minoranza Massimo Ceccarelli non apre bocca. L'ex vicesindaca Orietta Celeste idem.

Rimangono Forza Italia e il capogruppo di opposizione Andrea Danti. “L'augurio, essendo noi di Forza Italia garantisti verso tutti, amici e avversari, è che Cimarello dimostri di essere estraneo e innocente – afferma il capogruppo di Fi, Paolo Manzi -. Ma è difficile capire come la maggioranza possa gestire questo. Al proprio interno ci sono tra gli eletti giustizialisti che fino a quattro settimane fa, su vicende del genere, erano pronti allo sciopero della fame. La domanda va posta a loro. Cosa intendono fare? Fare finta di niente oppure proseguire sulla linea dell'honestà? Honestà con la h, essendo il motto dei grillini”. In effetti, la vicesindaca Cinquestelle Rosita Cicoria, in merito alla vicenda si trincera dietro a un lapidario: “Per ora non ho da dire nulla”. Chi parla, invece, è Danti: “La vicenda dal lato politico è grossa come una casa. Non si può minimizzare come ha fatto la sindaca Pd De Santis: la solita doppia morale della sinistra. Noi della minoranza ci incontreremo e valuteremo le mosse politiche. E nei prossimi giorni faremo una riunione anche con gli altri membri della lista Insieme”.

