Viterbo, nonnismo in Aeronautica. Battesimo del volo e sfrustate a Giulia Schiff. A processo sergente di Montalto di Castro

Nonnismo in aeronautica, a processo un sergente originario di Montalto di Castro. Oggi, 5 novembre, l’uomo comparirà con altri sette colleghi del 70esimo stormo dell’aeronautica di Latina davanti al giudice del tribunale di Latina. Gli otto sono accusati – scrive La Repubblica – “di violenze nei confronti dell’allieva pilota Giulia Schiff che, dopo aver denunciato di aver subito abusi, è stata espulsa dall’aeronautica militare con un provvedimento confermato il mese scorso dal consiglio di stato”.

“Sotto accusa – prosegue Repubblica -, con l’ipotesi di violenza privata, Andrea Angelelli di Copertino, Leonardo Facchetti di Manerbio, Joseph Garzisi di Patrica, Luca Mignanti di Montalto di Castro, Matteo Pagliari di San Severino Marche, Ida Picone di Vicenza, Andrea Farulli di Gessate e Gabriele Onori di Tivoli”. I fatti sarebbero avvenuti il 7 aprile 2018 durante il battesimo del volo dell’allieva pilota di Mira, in provincia di Venezia. “Giulia Schiff – scrive Repubblica – ha diffuso anche un video in cui si vede che a Latina veniva colpita con circa cento frustate, spinta contro l’ala di un aereo e poi buttata in una piscina. Ma per l’avvocato Michela Scafetta, che difende cinque imputati, non si tratta di violenze”.

“I miei assistiti – ha dichiarato la legale all’Adnkronos – escludono che la loro ex compagna di corso sia stata vittima di atti di nonnismo. Ci sarà modo di chiarire la loro posizione nelle sedi opportune, per il momento posso dire che i miei assistiti non hanno mai subito atti di nonnismo ed escludono che questo possa essere accaduto nel caso della loro ex compagna di corso”. La difesa degli imputati è pronta a dare battaglia e sul battesimo del volo dice: “Si tratta di un rito di passaggio che il giovane pilota non vede l’ora di vivere. Se Giulia Schiff non avesse voluto sottoporsi al rito avrebbe potuto dirlo ai suoi superiori”.

