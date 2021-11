Viterbo, lavoratori sfruttati alle pompe di benzina. In 9 si costituiscono parte civile

Valeria Terranova 05 novembre 2021 a

In nove si sono costituiti parti civili nel procedimento a carico dei due gestori di otto impianti di carburante Ewa, dislocati in città e in provincia, arrestati lo scorso 24 giugno a conclusione dell’operazione “Petrol Station”. Gli arrestati sono Vincenzo e Charles Salvatore Maria Salzillo, padre e figlio, di 63 e 28 anni, attualmente ai domiciliari presso la loro abitazione a Marcianise, vicino Caserta. In aula, all’udienza dedicata all’ammissione delle prove che si è celebrata ieri mattina, 4 novembre, davanti al giudice Francesco Rigato, su 18 parti offese erano presenti solo alcune delle 9 vittime, la maggior parte delle quali proviene dall’Africa sud-orientale, che in apertura della seduta si sono costituite parti civili con gli avvocati Carlo Mezzetti, Francesca Bufalini, Silvia Brugiotti, Paola Mangano e Elisabetta Mazzoli del Foro di Spoleto.

Il difensore dei due imputati, l’avvocato Andrea Castaldo, ha invece avanzato un’istanza di revoca della misura cautelare, sulla quale il giudice si è riservato, concedendo loro l’autorizzazione a partecipare alla prossima udienza che si terrà il prossimo 16 dicembre. Inoltre, durante la seduta, è stata stralciata e archiviata la posizione di un terzo indagato, come stabilito da un decreto emesso dal gip. L’inchiesta “Petrol Station”, condotta dalla squadra mobile della questura e dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, attraverso il supporto e la collaborazione di altri enti e sotto il coordinamento del pm Massimiliano Siddi, si è definita dopo due anni con l’arresto dei due uomini d’affari campani, che adesso devono rispondere di sfruttamento del lavoro e di intermediazione illecita in concorso ai danni di parecchi dipendenti in possesso di permessi di soggiorno regolari, che venivano assunti con contratti part time, ma costretti a sostenere turni lavorativi stremanti, ad abitare in alloggi di fatiscenti e a vivere in condizioni igienico-sanitarie precarie. Le nuove leve venivano reclutate tramite il passaparola o all’ingresso di esercizi commerciali, dove questi uomini sostavano per chiedere l’elemosina.

Una volta ingaggiati, i due businessman monitoravano costantemente i benzinai, obbligandoli persino a immortalare e a inviare loro foto, per dimostrare la propria presenza sul posto di lavoro. Stando alle tesi accusatorie e ricostruzioni degli inquirenti, i due imprenditori, a capo di una catena di pompe di benzina distribuite su tutto il territorio nazionale e afferenti a una società attiva nel settore del commercio di carburanti, avrebbero ottenuto un profitto illecito, stimato intorno a 835 mila euro, che coinciderebbe con la somma complessiva relativa ai compensi che i due manager non avrebbero mai corrisposto in favore di una decina di lavoratori in nero e a 110 irregolari.

