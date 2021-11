Viterbo, rapina in villa. Tre arrestati tra Montefiascone e Vetralla. Chi sono e la loro passione per i grossi cani

Beatrice Masci 05 novembre 2021 a

L’11 luglio 2020 un commando di sei persone fece irruzione nella villa della coppia Marina e Paolo Lanza, ad Aprilia, imprenditori titolari di diverse attività, tra cui il Golf Club. Le vittime, prese di sorpresa, vennero legate insieme al custode cingalese. Dopo aver portato via tutto quello che trovarono, tra soldi e gioielli, tre dei presunti autori, a bordo dell’auto delle vittime, si recarono nell’abitazione romana della coppia per portare via la cassaforte. A distanza di oltre un anno, i presunti autori sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Tre dei sei sono stati arrestati a Montefiascone e Vetralla. Si tratta di Romolo Esposito, 69 anni e Argentino Esposito, 35 anni, residenti a Vetralla, e di Redzep Bajrami, 33 anni, macedone residente a Montefiascone. Gli altri arrestati, raggiunti a Ostia, Fiumicino e Bologna, sono Dinusha Kasun Mihindukulasuriya, 33 anni dello Sri Lanka; Angelo De Colombi, 38 anni, residente a Fiumicino e Cemp Debarre, 36 anni, di Bologna.

Sia Romolo Esposito che Debarre hanno precedenti di polizia. I due residenti a Vetralla, in paese capitavano raramente. E tuttavia, in molti, si ricordano di loro per due particolari: i bei vestiti e due enormi cani con i quali erano spesso visti quando transitavano in zona. Le loro facce e i loro nomi sono stati individuati subito dopo il colpo dagli inquirenti, grazie alle telecamere della villa. L’operazione, condotta dai carabinieri di Aprilia con il supporto dei militari di Viterbo, denominata Oasi, da subito, grazie alle immagini delle telecamere e alle successive intercettazioni telefoniche, sarebbe stata indirizzata nella giusta direzione. Infatti, una volta messo a segno il colpo ad Aprila, essendosi la banda divisa, con alcune persone rimaste nella villa mentre gli altri si recavano nell’abitazione romana delle vittime, i due gruppi si sarebbero tenuti in contatto telefonico già durante il colpo. Particolare, questo, che ha facilitato le indagini, consentendo di risalire alle utenze telefoniche. Indagini che poi hanno ricevuto un nuovo impulso dopo il suicidio del custode della coppia. Si ipotizza, infatti, che fosse lui il basista. E questo, nonostante durante il colpo fosse stato legato e malmenano così come i suoi datori di lavoro. Ad avvalorare questa tesi il fatto che il custode abbia la stessa nazionalità di uno degli arrestati. L’uomo si è tolto la vita a marzo scorso durante una perquisizione.

Le indagini proseguono per capire se i casi ancora aperti relativi a rapina in villa messe a segno nel Viterbese (sarebbero cinque le indagini non ancora chiuse) possano essere legati alla banda. I sei arrestati dovranno rispondere di rapina in concorso, sequestro di persona aggravato e danneggiamento seguito da incendio. L’incendio è riferito all’auto dei proprietari, usata dai rapinatori per spostarsi dalla villa di Aprilia all’abitazione romana e poi incendiata.

