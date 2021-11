Marco Mengoni, le canzoni del nuovo disco. Svelata la track list di Materia Terra che esce il 3 dicembre | Video

04 novembre 2021 a

È Materia (Terra) il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da venerdì 3 dicembre per Epic Records Italy / Sony Music Italy e dal 3 novembre in pre-order, che arriva a più di due anni dal successo multiplatino di Atlantico. Materia (Terra) è l’inizio del progetto musicale Materia, un percorso in tre album per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante.

Materia (Terra) è il primo di questi tre album e parte dalle sue radici, da quel passato che lo ha reso la persona che è oggi, da quel contatto che in questi ultimi due anni tanto ci è mancato. Un contatto, umano e musicale, che passa attraverso i suoi ricordi e ascolti, che racconta l’anima di un cantautore che riesce a mettersi a nudo attraverso le sue canzoni. Il passato si fonde qui con il presente che a volte spaventa, guardando al futuro con ottimismo, le parole raccontano i cambiamenti, la voglia di incontrarsi e fidarsi, l’accettazione, la paura, le mille facce dell’amore, la solitudine che diventa risorsa. Un album suonato, in cui gli strumenti diventano protagonisti, che racconta una ricerca musicale che parte dai suoi primi ascolti, in una sperimentazione sonora che li trasforma in contemporaneità. R&B, gospel e funk sono la sua Terra, Terra è nascita, evoluzione, movimento. È dove si appoggiano i piedi per non perdere l’equilibrio. L’album si sviluppa lungo 11 tracce (13 nella versione CD), svelate sui social del cantautore. La tracklist si apre con il singolo attualmente in rotazione Cambia un uomo e tra i brani include anche due feat: Il meno possibile con Gazzelle, cantautore protagonista assoluto della nuova scena musicale italiana che torna a collaborare con Marco, dopo aver firmato "Calci e pugni", e Mi fiderò con Madame, giovanissima cantautrice che ha ridefinito e mischiato i canoni musicali tradizionali.

Materia (Terra) è stato anticipato da Cambia un uomo, il nuovo singolo di Marco Mengoni uscito il 29 ottobre, un brano intenso, profondo e avvolgente, dalla matrice soul gospel e caratterizzato da un suono autentico, corposo, quasi palpabile. Il videoclip ufficiale di Cambia un Uomo, disponibile da oggi e diretto da Roberto Ortu, segue questa stessa tensione emotiva e costruisce una narrazione intima e al contempo in continua evoluzione, dall’immersione iniziale nei ricordi d’infanzia e più personali di Marco (su cui sono proiettate foto di famiglia e del suo passato), ai tanti personaggi che appaiono all’esterno della teca in cui Mengoni si trova rinchiuso e che punteggiano l’evoluzione della canzone.

