Viterbo, reddito di cittadinanza. Scoperti 8 furbetti a Orte, Gallese e Fabrica. Avevano già incassato 52 mila euro

Avevano fatto carte false pur di avere la tessera del reddito di cittadinanza. Ma non avevano fatto i conti con i controlli che ormai da un paio d'anni i carabinieri hanno organizzato in tutto il territorio per scovare chi incassa l'aiuto dello Stato destinato a chi non arriva a fine mese senza averne diritto. L'ultima ondata di denunce, 8 in tutto, è stata formalizzata dai carabinieri della Compagnia di Civita Castellana e sono state notificate a cittadini residenti nei comuni di competenza.

In particolare i carabinieri della stazioni di Orte, Gallese e di Fabrica di Roma insieme ai militari Nucleo Ispettorato del Lavoro di Viterbo, hanno controllato di iniziativa dei soggetti fruitori di reddito di cittadinanza che si sospettasse non avere i requisiti a seguito di attività informativa sviluppata dai Carabinieri delle stesse Stazioni; al termine degli accertamenti informativi ed investigativi sviluppati unitamente ai Carabinieri del Nil di Viterbo, sono stati scoperti 8 soggetti, 3 stranieri e 5 italiani che senza titolo fruivano del reddito di cittadinanza per un totale accertato di oltre 52.000 euro, avendo dichiarato falsamente di avere i requisiti, segnatamente omettendo di dichiarare redditi familiari, false attestazioni di residenza e mendaci dichiarazioni di componimenti di nuclei familiari.

La tecnica di attestare il falso sulle residenze effettive o sui carichi familiari è tra le più usate per cercare di ingannare lo stato e percepire il reddito di cittadinanza. Ma, specie nei piccoli paesi, spesso proprio grazie alla presenza capillare e alla conoscenza diretta del territorio i carabinieri riescono a incrociare meglio di altri ciò che viene dichiarato nelle domande per ottenere il reddito di cittadinanza e ciò che invece vedono in realtà tutti i giorni. Spesso il tenore di vita, come la presenza di familiari in casa, non viene "denunciata" nelle carte che vengono presentare per ottenere il beneficio.

