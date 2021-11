Viterbo, giochi per bambini pericolosi. Boschetto di Civita Castellana lasciato nel degrado

Alfredo Parroccini 04 novembre 2021 a

a

a

Civita Castellana, il Parco I Maggio, meglio noto come il Boschetto, versa in condizioni di degrado, pur essendo lo spazio verde più grande e più frequentato dalle famiglie civitoniche. “Nonostante questa incresciosa situazione, spesso segnalata sui social dai cittadini, ci siamo accorti - spiega il Movimento 5 Stelle -, che nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2022-24, non esiste alcun stanziamento per poter eseguire interventi di rinnovo delle attrezzature ludiche, ormai fatiscenti e quasi completamente inutilizzabili che lo corredano. Eppure rappresenta per i giovani, ma soprattutto per i bambini un punto di riferimento sociale e ricreativo assai importante. Pertanto chiediamo all’Amministrazione comunale di programmare e avviare il prima possibile un intervento di riqualificazione delle infrastrutture ludiche, includendo anche dei giochi sensoriali fruibili da bambini diversamente abili”.

Petizione online per cambiare il bilancio. Iniziativa di Pd e Rifondazione



“L’intervento di ammodernamento deve anche prevedere l’installazione di telecamere per la video sorveglianza, usate anche come deterrente per bulli, teppisti e vandali che spesso prendono di mira le installazioni - precisano dal M5S -. Inoltre chiediamo che anche nella frazione di Sassacci vengano sostituite le attrezzature ludiche attualmente disposte nello spazio verde sito in via delle Magnolie e che siano approntate di nuove nello giardino pubblico di via delle Gardenie”. Il consigliere comunale grillino Valerio Biondi aggiunge poi ancora: “Sembra surreale che un grande Comune che conta 16 mila abitanti non sia in grado di dotarsi di aree pubbliche a misura di bambini e di ragazzi che mai, come in questa particolare fase storica, hanno necessità di spazi aperti per divertirsi e socializzare, soprattutto facendolo in sicurezza e con giochi adeguati”.

Lo multano per divieto di sosta ma non vuole pagare perché le strisce sono sbiadite

Va ricordato e sottolineato anche che all’interno del Boschetto i vandali hanno ridotto ad un vero e proprio tugurio i locali di una piccola struttura che era stata sistemata e restaurata pochi anni fa con fondi pubblici. Una sorta di “casetta” che poteva essere utilizzata in vari modi e per diverse necessità. Purtroppo però il cancello che impediva l’accesso agli estranei è rimasto aperto oppure è stata forzato. E una volta penetrati dentro le stanze, i vandali hanno devastato facilmente ogni cosa, lasciando soltanto sporcizia e macerie. I numerosi frequentatori del Parco I Maggio si augurano che questo polmone verde della città venga restituito alla sua intera fruibilità e al suo decoro al più presto.

Denunciata per lesioni aggravate la donna che ha accoltellato il compagno poi è fuggita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.