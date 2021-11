Viterbo, appalti truccati ad Acquapendente. Riammesse le intercettazioni, a processo anche l'ex sindaco Bambini

Valeria Terranova 04 novembre 2021 a

Nuova udienza davanti al collegio per il secondo filone del processo scaturito dalla maxinchiesta denominata Vox Populi, che vede sul banco degli imputati l’ex sindaco di Acquapendente Alberto Bambini, gli imprenditori Fabrizio Galli e Marco Bonamici e due funzionari comunali Ferrero Friggi e Vincenzo Palumbo, i quali devono rispondere a vario titolo di turbativa d’asta, rivelazione di segreti d’ufficio e corruzione in concorso per fatti accaduti tra il 2012 e il 2015.

Il comune di Acquapendente sin dall’inizio del procedimento si costituì parte civile contro tutti gli imputati. Ieri, mercoledì 3 novembre, in aula, il collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini (nella foto), su istanza della pubblica accusa, ha revocato l’ordinanza relativa ad alcune intercettazioni, risalente al maggio scorso, stabilendo che potranno essere di nuovo riutilizzate, nonostante l’opposizione manifestata dalle difese.

Il terzetto ha inoltre programmato una udienza intermedia, rispetto a quelle già calendarizzate, che si celebrerà il 17 novembre, durante la quale verrà affidato l’incarico al perito, il quale si impegnerà a trascriverle. Al centro dell’inchiesta “Vox Populi” una cordata di imprenditori, accusati di pagare tangenti al fine di spartirsi gare pubbliche. I cinque imputati furono tratti in arresto il 17 ottobre del 2016, a seguito delle indagini coordinate dai pm Stefano D’Arma e Fabrizio Tucci.

