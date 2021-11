Viterbo, benzinai sfruttati. A processo Vincenzo e Charles Salzillo accusati di caporalato

V. T. 04 novembre 2021 a

Al via ieri, mercoledì 3 novembre, il processo ai due gestori di 8 impianti di carburante Ewa nel viterbese, accusati di caporalato. I titolari, Vincenzo e Charles Salvatore Maria Salzillo, padre e figlio di 63 e 28 anni, sono ristretti ai domiciliari dal 18 giugno, presso la loro abitazione nel Casertano e sono assistiti dagli avvocati Andrea Castaldo e Silvio Ciniglio.

Secondo le ipotesi accusatorie, i due imprenditori avrebbero ottenuto un profitto illecito, intorno ai 835mila euro, che coinciderebbe con il totale dei compensi che non avrebbero corrisposto a una decina di lavoratori in nero e 110 irregolari. La maggior parte delle vittime, rappresentate dall’avvocato Carlo Mezzetti, potrebbe costituirsi parte civile contro i due ex datori di lavoro in occasione della seduta dedicata all’ammissione prove che si celebrerà in giornata davanti al giudice Francesco Rigato.

L’operazione ‘Petrol Station’, coordinata dal pm Massimiliano Siddi e condotte dalla squadra mobile della questura e dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, si è concretizzata dopo due anni con l’arresto dei due imprenditori campani, i quali sarebbero responsabili in concorso di sfruttamento del lavoro e di intermediazione illecita ai danni di numerosi dipendenti, assunti con regolari contratti part time, ma costretti a turni di lavoro massacranti e ospitati in alloggi di fortuna, ricavati nelle stesse stazioni di servizio, e obbligati a vivere in condizioni igienico sanitarie precarie.

