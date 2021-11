Viterbo, fatture false in Regione Lazio. Franco Fiorito e Paolo Gianlorenzo non devono risarcire la società

04 novembre 2021 a

a

a

Il giudice civile dice no al risarcimento dei danni, pari a 211 mila euro, chiesto dall’azienda viterbese Majakovskij Comunicazione all’ex capogruppo del Pdl in Regione Franco Fiorito e al giornalista Paolo Gianlorenzo.

Si tratta dell’ultimo capitolo della saga nata dalla guerra dentro il centrodestra regionale culminata nell’estate del 2012 con le dimissioni di Renata Polverini. Fiorito e Gianlorenzo, accusati di aver organizzato una macchina del fango ai danni dell’allora consigliere regionale Francesco Battistoni, erano stati trascinati in giudizio dalla Majakovskij per la pubblicazione, nel 2011, di un alcune fatture per prestazioni professionali rese alla Regione ed etichettate come “fette della torta Battistoni”. Al primo, che aveva passato le carte a Gianlorenzo, la Majakovskij contestava tra l’altro la veridicità di alcuni degli importi denunciati (ad esempio, in luogo un lavoro di mille e 500 euro la fattura fornita da Fiorito recava la somma di 15 mila e 300 euro), mentre al secondo si rimproverava la pubblicazione degli stessi sul sito Nuovo Viterbo Oggi.

"Re Pippetto" non è un'offesa, Gialorenzo assolto

Secondo il giudice civile, che ha emesso la sentenza il 29 ottobre, sebbene sia provata la monomissione mediatica di alcune fatture, di cui furono aumentati gli importi evidentemente per screditare l’avversario politico, non è possibile provare il danno lamentato dalla società di comunicazione, la quale effettivamente ricevette incarichi dal gruppo consiliare del Pdl dopo l’uscita di scena di Fiorito sostituito da Battistoni.

In particolare, non è provabile (anche perché la società non avrebbe prodotto nel frattempo idonea documentazione contabile) che l’aver associato il nome della Majakovskij alla “torta Battistoni” abbia provocato successivamente perdite di opportunità lavorative come lamentato dall’amministratore dell’azienda.

"Volevo sape' se eri a piede libero"

In parole povere, la vicenda, secondo il giudice, va inquadrata all’interno della più ampia guerra politica in atto in quegli anni in Regione, sicché appaiono non fondate le rivendicazioni di quanti si trovarono incidentalmente coinvolti in quei fatti.



Lamorgese nel mirino di Fdi e Lega: "Dimissioni". E Camilli vuole un milione dallo Stato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.