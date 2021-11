Marco Mengoni, nuovo disco. Partono le preordinazioni per Materia (Terra) l'album in uscita il 3 dicembre | Video

03 novembre 2021 a

Inizia il conto alla rovescia per l'uscita del nuovo disco di Marco Mengoni. A dare l'annuncio della prossimo pubblicazione dell'album è stato lo stesso cantautore di Ronciglione (Viterbo) nel suo profilo Instagram. La data da cerchiare in rosso per gli appassionati è il 3 dicembre quando uscirà "Materia (Terra)" il primo dei tre album che Marco Mengoni ha messo in cantiere per raccontare i suoi ultimi due anni. "Da oggi ( mercoledì 3 novembre) è disponibile in preorder il mio nuovo disco Materia (Terra) in uscita il 3 dicembre. È la prima delle tre tappe di Materia: tre diversi album che racconteranno il percorso che ho intrapreso negli ultimi due anni", ha scritto sul suo profilo social il cantautore mandando in estasi i fans: "Quanto ti amo", "piango", "amo solo te" è un campione dei commenti che sono stati scritto sotto al post. Dunque chi non vuole perdere nemmeno un minuto ha la possibilità di preordinare il nuovo disco tramite i canali di Marco Mengoni (clicca qui).

E da martedì 3 novembre è online su YouTube il video ufficiale di Cambia Un Uomo. Un brano intenso, profondo e avvolgente, dalla matrice soul gospel caratterizzato da un suono autentico, corposo, quasi palpabile. Su un tappeto dal sound anni ’60 e l’andamento tipico dell’R&B, la voce di Mengoni appoggia con morbidezza e potenza al tempo stesso una riflessione, una preghiera, una confessione. Scritta da Marco Mengoni e Daniele Magro, con la produzione di Mace, producer multiplatino tra i più rinomati della scena italiana, e Venerus, eclettico cantautore, polistrumentista e produttore, Cambia un uomo (Epic Records Italy/Sony Music Italy) è un invito ad accettarsi, perdonarsi, ad accogliere i cambiamenti, affrontare le paure e ascoltarsi.

Il recordman della musica italiana con 58 dischi di platino, tour in Italia e in Europa da tutto esaurito, oltre 1,5 miliardi di streaming (audio/video) e riconoscimenti internazionali, ha annunciato a giugno i suoi primi live negli stadi nell’estate 2022. Dopo il successo del #MengoniLive2019 - Atlantico Tour, Marco Mengoni sarà protagonista di due concerti eccezionali, un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per lui fino ad ora inedita: Marco negli Stadi sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.

